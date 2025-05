’Libertà è democrazia’ a Pistoia Cipriani apre il gruppo consiliare

© Lanazione.it - ’Libertà è democrazia’ a Pistoia. Cipriani apre il gruppo consiliare gruppo "Avanti Pistoia", perde un pezzo: si tratta di Luca Cipriani, avvocato, che in occasione del consiglio comunale di lunedì annuncerà il suo passaggio al gruppo "Libertà È Democrazia" che, almeno per ora, lo vedrà come unico componente ma rimanendo comunque all’interno della stessa maggioranza.Una decisione che farà da preludio a ciò che succederà martedì mattina quando, nella galleria Vittorio Emanuele, il nuovo partito verrà ufficialmente presentato con l’arrivo del presidente nazionale Giancarlo Affatato e del coordinatore regionale Luca Guadagnucci: in questo momento lo stesso Luca Cipriani è anche numero uno a livello provinciale."’Libertà è democrazia’ – fanno sapere i soggetti promotori – è una formazione politica di ispirazione cattolica, universalistica, composta da persone impegnate nella costruzione di una società forte, giusta e solidale. 🔗 La lista civica che è stata da traino indiscusso per la vittoria delle elezioni comunali nel 2022 di Alessandro Tomasi, che adesso è sfociata nel"Avanti", perde un pezzo: si tratta di Luca, avvocato, che in occasione del consiglio comunale di lunedì annuncerà il suo passaggio al"Libertà È Democrazia" che, almeno per ora, lo vedrà come unico componente ma rimanendo comunque all’interno della stessa maggioranza.Una decisione che farà da preludio a ciò che succederà martedì mattina quando, nella galleria Vittorio Emanuele, il nuovo partito verrà ufficialmente presentato con l’arrivo del presidente nazionale Giancarlo Affatato e del coordinatore regionale Luca Guadagnucci: in questo momento lo stesso Lucaè anche numero uno a livello provinciale."– fanno sapere i soggetti promotori – è una formazione politica di ispirazione cattolica, universalistica, composta da persone impegnate nella costruzione di una società forte, giusta e solidale. 🔗 Lanazione.it

