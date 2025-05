Libertà di stampa? Si stava peggio con Draghi quando l’Italia sprofondò al 58 mo posto nella classifica mondiale Allora tutti zitti

© Secoloditalia.it - Libertà di stampa? Si stava peggio con Draghi, quando l'Italia sprofondò al 58/mo posto nella classifica mondiale. Allora tutti zitti tutti ad accodarsi, tutti col ghigno beffardo a demonizzare l'Italia di Giorgia Meloni che passa da 46esima a 49esima nella classifica globale della Libertà di stampa: stilata da Reporter senza frontiere (Rsf), segnala tre posizioni perse, che la condannano a essere il Paese con il risultato peggiore nell'Europa occidentale. C'è una comicità – non sappiamo quanto volontaria o involontaria- nel commentare la graduatoria. Dov'erano i paladini dell'informazione libera e indipendente gli anni passati? Diamo loro una notizia. Si stava peggio con Mario Draghi e non solo. Le classifiche horror sotto Draghi, Renzi, GentiloniLa classifica sulla Libertà di stampa non è così affidabile come sembra, rilevava un'analisi del sito Pagella politica del maggio 2022. Il governo di centrodestra era ancora di là da venire.

Fontana “Libertà di stampa pilastro essenziale della democrazia” - ROMA (ITALPRESS) – “La libertà di stampa è un pilastro essenziale della democrazia. In questa giornata il pensiero va a chi ogni giorno garantisce un’informazione libera, corretta e imparziale. Esprimo la mia vicinanza a chi opera in contesti difficili e a rischio, e un omaggio al ricordo e al coraggio di chi ha perso la vita per raccontare la verità”. Così in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. 🔗unlimitednews.it

Stampa & libertà - Credo che con questo governo e gli attuali governi europei la libertà di stampa abbia i giorni o le ore contate. Miriam Alessivia email Gentile lettrice, a parte i governi europei e le leggi del governo Meloni tese a ridurre gli spazi di libertà della stampa, direi che i più pericolosi nemici del giornalismo sono i giornalisti e i loro editori. La quasi totalità della carta stampata e dell’informazione televisiva fa parte di un “cartello” – a mio parere criminoso – che, in similitudine ai cartelli di Medellin, spaccia disinformazione. 🔗lanotiziagiornale.it

