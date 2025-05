Libertà di stampa Italia scende al 49 posto nella classifica di Reporter Senza Frontiere peggior risultato in Europa Occidentale

In occasione della Giornata mondiale della Libertà di stampa, Reporter Senza Frontiere (Rsf) ha pubblicato l'annuale classifica globale. Il nostro Paese scivola al 49° posto, in calo di 3 posizioni rispetto al 2024. I giornalisti denunciano "minacce da organizzazioni mafiose e gruppi estremisti"

Nel mondo la libertà di stampa è al “minimo storico”, l’Italia scende al 49esimo posto. Il report di Rsf - Siamo il Paese peggiore dell’Europa occidentale, scesi di ben tre posti (dal 46esimo al 49esimo) nella classifica generale. Passano gli anni e i numeri di Reporters sans frontières che riguardano la libertà di stampa per l’Italia, ma non solo, sono sempre più impietosi. Proprio alla vigilia della Giornata internazionale per la libertà di stampa, l’organizzazione no profit anticipa i risultati del suo report annuale (basato su cinque categorie: politica, diritti, economia, socio-cultura e sicurezza) e, a proposito del nostro Paese, scrive: “La libertà di stampa in Italia continua a essere ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Reporter senza frontiere: Italia 49esima per libertà di stampa. Scende di tre posizioni in un anno - RFS ha pubblicato il rapporto annuale sulla libertà di stampa in 180 paesi del mondo. L'autonomia dei media è in crisi a causa delle difficoltà economiche generalizzate. Prima in classifica la Norvegia, l'Italia scende di 3 posizioni e si colloca in 49esima piazza. L'articolo Reporter senza frontiere: Italia 49esima per libertà di stampa. Scende di tre posizioni in un anno proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Libertà di stampa, l’Italia scende al 49esimo posto nel mondo: prima la Norvegia, calano anche gli Usa di Trump - L’Italia si piazza al 49esimo posto nella classifica globale sulla libertà di stampa stilata ogni anno da Reporters Sans Frontier, scendendo di tre posizioni rispetto allo scorso anno e ottenendo il peggior risultato dei Paesi dell’Europa occidentale. La Norvegia si conferma sul gradino più alto del podio, seguita da Estonia e Paesi Bassi. Al lato opposto della classifica si collocano invece la Cina (178esima), la Corea del Nord (179esima) e l’Eritrea (180esima). 🔗open.online

