Libertà di stampa il crollo è globale L’Italia finisce al 49esimo posto

Stampa & libertà - Credo che con questo governo e gli attuali governi europei la libertà di stampa abbia i giorni o le ore contate. Miriam Alessivia email Gentile lettrice, a parte i governi europei e le leggi del governo Meloni tese a ridurre gli spazi di libertà della stampa, direi che i più pericolosi nemici del giornalismo sono i giornalisti e i loro editori. La quasi totalità della carta stampata e dell’informazione televisiva fa parte di un “cartello” – a mio parere criminoso – che, in similitudine ai cartelli di Medellin, spaccia disinformazione. 🔗lanotiziagiornale.it

Reuters, Bloomberg e Associated Press contro Trump, il comunicato: "Minaccia la libertà di stampa, sbagliato limitare il nostro accesso alla Casa Bianca" - "È essenziale in una democrazia che il pubblico abbia accesso alle notizie sul proprio governo attraverso una stampa indipendente e libera. Riteniamo che qualsiasi misura presa dal governo per limitare il numero di agenzie di stampa con accesso alla Casa Bianca minacci tale principio" Reuters 🔗ilgiornaleditalia.it

Nel mondo la libertà di stampa è al “minimo storico”, l’Italia scende al 49esimo posto. Il report di Rsf - Siamo il Paese peggiore dell’Europa occidentale, scesi di ben tre posti (dal 46esimo al 49esimo) nella classifica generale. Passano gli anni e i numeri di Reporters sans frontières che riguardano la libertà di stampa per l’Italia, ma non solo, sono sempre più impietosi. Proprio alla vigilia della Giornata internazionale per la libertà di stampa, l’organizzazione no profit anticipa i risultati del suo report annuale (basato su cinque categorie: politica, diritti, economia, socio-cultura e sicurezza) e, a proposito del nostro Paese, scrive: “La libertà di stampa in Italia continua a essere ... 🔗ilfattoquotidiano.it

