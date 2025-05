L’IA non sa scrivere temi emozionanti come quelli degli studenti | la ricerca per aiutare i docenti a scovare chi copia

Un tempo gli studenti copiavano dal compagno di banco, oggi possono farlo da uno strumento infallibile: ChatGPT. Un gruppo di ricercatori paragonando temi scritti dagli studenti e scritti dall'Intelligenza Artificiale ha però tranquillizzato gli insegnanti, assicurando loro che si tratta di copiature del tutto individuabili.

Universitari Vs Intelligenza Artificiale: chi sa davvero scrivere? - Uno studio dell’Università dell’Anglia orientale mette a confronto la scrittura di ChatGPT con quella di 145 studenti universitari, rivelando un aspetto cruciale: se l’intelligenza artificiale eccelle nella forma, manca però della capacità di coinvolgere emotivamente il lettore. La ricerca non si limita a valutare la correttezza grammaticale e stilistica, ma esplora il ruolo della soggettività, […] The post Universitari Vs Intelligenza Artificiale: chi sa davvero scrivere? first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it