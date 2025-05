L’hanno fatto in gran segreto Isola dei Famosi 2025 Antonella Mosetti ha spifferato tutto

Isola dei Famosi 2025, la cui prima puntata è fissata per martedì 7 maggio, ma il reality sembra già essere entrato nel vivo ancora prima dell’arrivo dei naufraghi in Honduras. A gettare benzina sul fuoco è stata la notizia di un incontro segreto che avrebbe visto protagonisti alcuni dei concorrenti di questa edizione. Un rendez-vous organizzato lontano dai riflettori, con l’obiettivo — almeno apparente — di approfondire la conoscenza tra i futuri naufraghi, ma che in realtà avrebbe potuto nascondere ben altri scopi.A rompere il silenzio su questo meeting riservato ci ha pensato Antonella Mosetti. Con il suo stile diretto e spesso tagliente, la showgirl non ha resistito alla tentazione di condividere alcuni contenuti sui social, svelando involontariamente l’esistenza della riunione. 🔗 Mancano solo pochi giorni all’attesissima partenza dell’dei, la cui prima puntata è fissata per martedì 7 maggio, ma il reality sembra già essere entrato nel vivo ancora prima dell’arrivo dei naufraghi in Honduras. A gettare benzina sul fuoco è stata la notizia di un incontroche avrebbe visto protagonisti alcuni dei concorrenti di questa edizione. Un rendez-vous organizzato lontano dai riflettori, con l’obiettivo — almeno apparente — di approfondire la conoscenza tra i futuri naufraghi, ma che in realtà avrebbe potuto nascondere ben altri scopi.A rompere il silenzio su questo meeting riservato ci ha pensato. Con il suo stile diretto e spesso tagliente, la showgirl non ha resistito alla tentazione di condividere alcuni contenuti sui social, svelando involontariamente l’esistenza della riunione. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Salvini a Euroflora. Sulle elezioni: “Bucci prima e ora Piciocchi hanno fatto un gran lavoro, squadra che vince non si cambia” - Matteo Salvini, in visita a Euroflora, ha parlato delle prossime elezioni a Genova: “Squadra che vince non si cambia, il centrodestra e la Lega hanno fatto un lavoro straordinario” 🔗ilsecoloxix.it

“Un padre e una madre che ascoltano Mozart non finiranno uccisi… Il fatto che ci siano giovani che non hanno strumenti se non il coltello, mi fa rimanere di sale”: parla Paolo Crepet - Dopo avere spiegato i motivi per cui non ha alcuna intezione di guardare la serie Netflix Adolescence, la più vista del momento e nella quale si indagano temi come il rapporto genitori figli, Paolo Crepet torna a parlare col Corriere della Sera e lo fa sulla tragedia di Mezzolombardo. Qui Bojan Panic, un ragazzo 19enne, ha ucciso il padre 46enne per difendere la madre, vittima di violenza da parte dell’uomo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa:…; Hanno fatto l'amore: Alfonso Signorini svela il segreto di Tommaso e Mariavittoria al Grande Fratello; Grande Fratello, il compleanno triste di Lorenzo: lacrime per Shaila e quel segreto che sta per esplodere nella Casa; Uccisione M91, tutto fatto in gran segreto ma il Tavolo grandi carnivori a che serve? Le associazioni a Failoni: ''Forte disappunto. Partecipiamo se c'è trasparenza e confronto''. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media