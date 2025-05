Lezioni di uncinetto per bambini Corso gratuito iscrizioni aperte

© Ilgiorno.it - Lezioni di uncinetto per bambini. Corso gratuito, iscrizioni aperte bambini all’arte dell’uncinetto. Torna il Corso gratuito tenuto dalla crochet designer Roberta Rampinelli per elementari e medie a Vaprio. Lezioni pomeridiane in biblioteca dal 16 maggio. Ma i posti disponibili sono 9 e bisogna prenotare. L’appuntamento sarà sempre di venerdì dalle 17 alle 18. Per informazioni e adesioni si può scrivere una e-mail all’indirizzo Cinque incontri per avvicinare iall’arte dell’. Torna iltenuto dalla crochet designer Roberta Rampinelli per elementari e medie a Vaprio.pomeridiane in biblioteca dal 16 maggio. Ma i posti disponibili sono 9 e bisogna prenotare. L’appuntamento sarà sempre di venerdì dalle 17 alle 18. Per informazioni e adesioni si può scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonare allo 02-90966946. Bar.Cal. 🔗 Ilgiorno.it

