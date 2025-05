L’ex segretario del cardinale Pizzaballa | “Le sue giornate iniziano alle 5 da lui disciplina e serietà”

A Fanpage.it parla Firas Abedrabbo, attualmente Parroco di Ain Arik (Palestina), che è stato il segretario personale del cardinale Pierbattista Pizzaballa, tra i super favoriti del Conclave: "Essere il suo segretario personale mi ha aiutato a capire come navigare nelle difficoltà. Lui è molto paziente, aspetta sempre prima di dare un giudizio o un parere perché conosce le difficoltà di determinate situazioni".

