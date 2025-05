L' ex primario chirurgo Zaccaroni a Salotto blu | Il sistema sanitario si concentra sulla risoluzione della malattia meno sul malato

© Forlitoday.it - L'ex primario chirurgo Zaccaroni a Salotto blu: "Il sistema sanitario si concentra sulla risoluzione della malattia, meno sul malato" Zaccaroni, forlivese, è stato a lungo direttore di chirurgia dell'ospedale Morgagni Pierantoni ed è noto anche per le sue iniziative di volontariato nelle località africane sprovviste di strutture ospedaliere. È tutt'ora leader in Emilia-Romagna di associazioni sindacali dei medici e. 🔗 Alberto, forlivese, è stato a lungo direttore di chirurgia dell'ospedale Morgagni Pierantoni ed è noto anche per le sue iniziative di volontariato nelle località africane sprovviste di strutture ospedaliere. È tutt'ora leader in Emilia-Romagna di associazioni sindacali dei medici e. 🔗 Forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Morta dopo una liposuzione, indagato il chirurgo che l’ha operata nello studio privato - Roma, 23 marzo 2025 – È indagato il medico che ha effettuato la liposuzione sulla 62enne Simonetta Kalfus, morta il 18 marzo scorso dopo quattro giorni in coma vegetativo. Lo si apprende da fonti investigative. L'intervento era stato eseguito in uno studio privato in zona Tuscolana a Roma, ma poco dopo erano cominciati i dolori e la febbre, fino a che la situazione non è precipitata e si è reso necessario il ricovero all'ospedale Grassi di Ostia. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco e la battuta al chirurgo del Gemelli, la reazione di Bergoglio al ricovero e alla malattia - Nonostante il ricovero al Gemelli, Papa Francesco non perde il suo buon umore: la battuta al medico e come sta reagendo alla polmonite bilaterale 🔗notizie.virgilio.it

All'Ismett ecco il robot-chirurgo: primo intervento al cuore eseguito con l’utlizzo del sistema Da Vinci - E’ stato eseguito per la prima volta in una struttura del Sud Italia un intervento di cardiochirurgia con l’utlizzo del sistema Da Vinci, un sosfisticato robot che permette di realizzare operazioni di cardiochirurgia mini-invasiva video assistita. L’intervento - un bypass aorto coronarico - è... 🔗palermotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Ciccioni”, l'obesità si racconta con autoironia; Ora è ufficiale: Iarrobino nuovo primario di Chirurgia; CICCIONI... al di là di ciò che appare. Successo strepitoso per il primo spettacolo interpretato da obesi ed ex obesi al Teatro Fabbri di Forlì; Ciccioni in scena a Case Finali, spettacolo teatrale come percorso terapeutico. 🔗Ne parlano su altre fonti