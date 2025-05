L’ex ciclista Nibali si racconta | Avevo compagni che venivano a scuola con la pistola nello zaino Ero un ragazzino di strada

Leggendo della recente sparatoria di Monreale, che ha coinvolto tre giovani vittime per mano di un diciannovenne armato, Vincenzo Nibali ripercorre i ricordi della sua adolescenza a Messina. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il campione messinese, oggi 40enne, riflette su quanto sia sottile il confine tra due strade opposte, spesso determinato da opportunità fortuite o da scelte salvifiche.

