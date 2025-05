L’evasometro stana chi non paga le tasse via ai controlli fiscali

L'evasometro stana chi non paga le tasse, via ai controlli fiscali

L'evasometro. Grazie alla sua introduzione vengono messe sul tavolo una serie di novità di rilievo: si baserà sull'analisi di diversi indicatori per stanare i soggetti a rischio evasione fiscale tra quanti hanno dei debiti con l'Agenzia delle Entrate, nonostante possano far conto su importanti disponibilità finanziarie depositate all'estero.

Ma non solo: L'evasometro del 2025 si appoggerà ai dati relativi ai soggetti che aprono e chiudono frequentemente la partita Iva, oltre a registrare le frodi effettuate sui crediti d'imposta.

Come funziona L'evasometro nel 2025

Nel tentativo di dare la caccia ai soggetti a rischio evasione fiscale, l'Agenzia delle Entrate possiede un nuovo strumento che va a sostituire il redditometro: L'evasometro. La Guardia di Finanza può disporre di un nuovo ed efficace strumento per contrastare l'evasione fiscale.

