L’Europa vuol mettere la destra fuorilegge

© Laverita.info - L’Europa vuol mettere la destra fuorilegge Dopo Georgescu in Romania, la Le Pen in Francia e Vox in Spagna, nel mirino c’è Afd. In pratica, più gli elettori li bocciano, più gli euroburocrati s’arroccano, trasformando la democrazia in autocrazia. Gli Usa attaccano: «Quella di Berlino è tirannia mascherata». 🔗 Laverita.info

Tajani, nessuno vuol mettere toghe sotto controllo del governo - "Non c'è alcun tentativo di voler mettere sotto il controllo del governo alcun magistrato. Non esiste, non c'è scritto in nessun testo, non ci abbiamo mai pensato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del question time al Senato rispondendo alle domande dei cronisti che chiedevano cosa fosse stato deciso nel vertice di maggioranza sulla giustizia a Palazzo Chigi 🔗quotidiano.net

Europa: spendere di più per la Difesa oggi vuol dire spendere di più per le armi Usa - Gli Stati Uniti vogliono che gli alleati europei acquistino grandi quantità di armi per l’Ucraina e per la propria difesa. Per quanto riguarda la spesa militare, Donald Trump ha informato gli europei che la cifra giusta da destinare del loro PIL è il 5%, ovvero 915 miliardi di euro all’anno – rispetto agli attuali 345 miliardi dei Paesi UE. Il segretario dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, si è detto d’accordo, spiegando che il contesto geopolitico impone una mentalità bellica. 🔗it.insideover.com

Ravezzani attacca Thiago Motta: «Koopmeiners è un calciatore alla deriva, vederlo a destra una bestemmia. Vuol dire non capire nulla» - di Redazione JuventusNews24Ravezzani attacca Thiago Motta: il suo commento sull’utilizzo di Teun Koopmeiners. Le dichiarazioni Su X, Fabio Ravezzani è tornato su Juve–Atalanta e su Thiago Motta. Il suo commento sulla gestione di Koopmeiners. RAVEZZANI – «Tra le tante colpe di Thiago Motta anche il naufragio di Koopmeiners. Lo ha esaltato e confermato a dispetto di partite oscene. Non ha saputo trovargli una posizione. 🔗juventusnews24.com

