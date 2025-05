© Ilfattoquotidiano.it - L’esercito Usa crea una seconda zona militare al confine con il Messico per trattenere i migranti

Unaè statata dalUsa lungo ilcon il. È un’area Texas dove le truppe potrannotemporaneamenteo intrusi e si aggiunge allagià designata nel New Mexico. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Reuters sul suo sito web.Donald Trump spinge così ancora sulla sua battaglia storica contro l‘immigrazione illegale dalmessicano. Un mese fa l’amministrazione statunitense aveva designato una prima striscia di 440 km quadrati lungo ildel New Mexico come “Area di Difesa Nazionale“. Ora arriva la “Texas National Defense Area“, una striscia lunga 101 km che si estende a est daltra Texas e New Mexico a El Paso.Texas National Guard soldiers fortify razor wire barriers at the southern border. 🔗 Ilfattoquotidiano.it