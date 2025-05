L’esercito russo perde molti soldati e dal 2025 potrebbe andare anche peggio | cosa dice l’intelligence britannica

© Secoloditalia.it - L’esercito russo perde molti soldati e dal 2025 potrebbe andare anche peggio: cosa dice l’intelligence britannica l’intelligence britannica crede che il 2025 potrebbe essere un anno catastrofico per L’esercito russo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina tre anni fa. Inoltre, l’elevato numero di vittime sul fronte russo dall’inizio del nuovo anno non ha portato alcun progresso significativo nella prima linea. Nell’ultima valutazione pubblicata sull’account X del ministero della Difesa inglese, i servizi segreti hanno osservato che «nei primi 4 mesi del 2025 la Russia ha verosimilmente avuto circa 160mila tra morti e feriti. Se questo tasso dovesse persistere per il 2025, quest’anno sarebbe il più costoso della guerra in termini di personale russo». «Probabilmente – si legge ancora nel dossier – la Russia ha subito 950mila tra perdite e feriti dall’inizio dell’invasione ucraina nel 2022».Nel 2025 L’esercito russo potrebbe perdere molti soldati, ma Mosca taceDa mesi Mosca tace rigorosamente sulle perdite subite dal proprio esercito in termini di vite. 🔗 crede che ilessere un anno catastrofico perdall’inizio dell’invasione dell’Ucraina tre anni fa. Inoltre, l’elevato numero di vittime sul frontedall’inizio del nuovo anno non ha portato alcun progresso significativo nella prima linea. Nell’ultima valutazione pubblicata sull’account X del ministero della Difesa inglese, i servizi segreti hanno osservato che «nei primi 4 mesi della Russia ha verosimilmente avuto circa 160mila tra morti e feriti. Se questo tasso dovesse persistere per il, quest’anno sarebbe il più costoso della guerra in termini di personale». «Probabilmente – si legge ancora nel dossier – la Russia ha subito 950mila tra perdite e feriti dall’inizio dell’invasione ucraina nel 2022».Nelre, ma Mosca taceDa mesi Mosca tace rigorosamente sulle perdite subite dal proprio esercito in termini di vite. 🔗 Secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Il soldato cinese catturato in Ucraina: "Entrato nell'esercito russo per ottenere la cittadinanza" - Uno dei cittadini cinesi che è stato catturato dall'esercito ucraino nella regione occupata di Donetsk ha dichiarato di essersi unito alle forze del Cremlino in cambio della cittadinanza russa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Ukrainska Pravda, il prigioniero, ora sotto la custodia dei... 🔗europa.today.it

Ucraina sotto attacco russo, l’avvertimento di Musk: «Se spengo Starlink, l’esercito di Kiev crolla» - «Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi». Sono queste le parole pubblicate su X de Elon Musk in risposta a un utente che critica la linea adottata dagli Usa sulla guerra in Ucraina. L’imprenditore ricorda che l’esercito del Paese invaso può accedere a Internet grazie al sistema di connessione satellitare della sua azienda. Da un lato, dunque, rigetta le accuse secondo cui l’amministrazione di Donald Trump si sarebbe schierata al fianco della Russia. 🔗open.online

Zelensky: catturati due cittadini cinesi nell'esercito russo a Donetsk - "I nostri militari hanno catturato due cittadini cinesi che combattevano nell'esercito russo nella regione di Donetsk". Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky su Telegram, dicendo di avere i loro documenti. "Abbiamo informazioni secondo cui nelle unità dell'occupante ci sono significativamente più di due cittadini cinesi", ha aggiunto. "Ho incaricato il Ministro degli Affari Esteri di contattare immediatamente Pechino e di scoprire come la Cina intende rispondere a questa situazione". 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

L'esercito russo perde molti soldati e dal 2025 potrebbe andare anche peggio: cosa dice l'intelligence britannica; Il Pentagono: la Russia ha perso 600mila soldati dall'inizio della guerra; L’INVASIONE RUSSA PERDE SLANCIO; UCRAINA: La guerra è finita. L’Europa ha perso. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'ammissione di Putin: "L'esercito russo non ha abbastanza droni" - Il leader del Cremlino ha sottolineato l'importanza di questi dispositivi sul campo di battaglia e ha ordinato al ministero della Difesa di risolvere la questione ... 🔗msn.com

Ucraina, le operazioni di sminamento dell'esercito russo in un villaggio del Kursk - Il ministero della Difesa russo ha diffuso un filmato che documenta le operazioni di sminamento condotte dall'esercito di Mosca in un villaggio del Kursk. Intanto, il Cremlino smentisce le ultime ... 🔗repubblica.it

“L’esercito russo non è questa macchina inarrestabile”: storico - O’Brien: L’Ucraina ne sta già sviluppando molto, quindi cosa [Europeans] potrebbe fare è aiutare a sovraccaricare ciò che gli ucraini stanno facendo, diciamo, UAV [unmanned aerial vehicle] produzione. 🔗oltrelalinea.news