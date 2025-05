L' esercito israeliano colpisce infrastruttura militare in Siria | un civile ucciso

© Quotidiano.net - L'esercito israeliano colpisce infrastruttura militare in Siria: un civile ucciso esercito israeliano ha annunciato di aver colpito un'infrastruttura militare in Siria. Si tratta, si legge in una dichiarazione, di "un sito militare, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria. L'esercito - si legge ancora - continuerà ad agire, se necessario, per difendere i civili israeliani".Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Siriana Sana, un civile è rimasto ucciso. Gli attacchi sono avvenuti dopo sanguinosi combattimenti nei pressi di Damasco e nel sud del Paese, al confine con Israele, che hanno coinvolto combattenti della minoranza drusa, la cui causa è stata sposata da Israele. 🔗 L'ha annunciato di aver colpito un'in. Si tratta, si legge in una dichiarazione, di "un sito, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria. L'- si legge ancora - continuerà ad agire, se necessario, per difendere i civili israeliani".Secondo l'agenzia di stampa ufficialena Sana, unè rimasto. Gli attacchi sono avvenuti dopo sanguinosi combattimenti nei pressi di Damasco e nel sud del Paese, al confine con Israele, che hanno coinvolto combattenti della minoranza drusa, la cui causa è stata sposata da Israele. 🔗 Quotidiano.net

