L' eredità Martina Colombari gela Marco Liorni | Dai anche meno

Una puntata speciale, quella de L'eredità – Tutti in viaggio, andata in onda venerdì 2 maggio in prima serata su Rai 1. Alla guida come sempre il mitico Marco Liorni, che ha condotto una puntata straordinaria del celebre quiz, con in gara volti noti e personaggi famosi pronti a mettersi in gioco per beneficenza. Tra le fasi più divertenti della serata, ha catturato l'attenzione del pubblico "La Scossa", uno dei momenti clou del programma, che ha visto protagonista Billy Costacurta. In questa manche particolare, i concorrenti erano chiamati a individuare tutte le risposte che non riguardavano l'ex calciatore, evitando accuratamente quella che faceva riferimento proprio a lui. Un'occasione che ha offerto anche qualche momento di ironia: "Mi ha fatto un po' compassione perché non riesce mai a parlare", ha scherzato Marco Liorni mentre invitava Costacurta a raggiungerlo al centro dello studio.

Martina Colombari infastidisce Billy Costacurta a L’Eredità, lui minaccia di lasciare lo studio: “Me ne vado” - Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie in gioco nello speciale L'Eredità- Tutti in viaggio, in onda il 2 maggio su Rai1. "Nostro figlio ci ha detto di non fare la figuracce", spiega la conduttrice riferendosi ad Achille Costacurta. Mentre il marito, infastidito dal fatto che la moglie continui a rubargli la parola, si alza e minaccia di lasciare lo studio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Me ne vado”: Martina Colombari infastidisce Billy Costacurta e lui minaccia di andarsene dallo studio de “L’Eredità” - Per la prima volta insieme in un programma tv, Martina Colombari e Billy Costacurta hanno messo alla prova il loro feeling. E lo hanno fatto partecipando alla puntata speciale de “L’Eredità – Tutti in viaggio”, in onda su Rai 1 il 2 maggio. A condurre, Marco Liorni. Appena arrivati, Martina Colombari ha ironizzato: “Siamo stati gli unici a non entrare mano nella mano dopo 29 anni di matrimonio, che vergogna”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Martina Colombari e Anna Galiena protagoniste sul lago con "Fiori d’acciaio" - Martina Colombari e Anna Galiena approdano sul lago con "Fiori d’acciaio". La celebre commedia di Robert Harling verrà infatti proposta venerdì 4 aprile sul palco del teatro Fabrizio De André di Mandello del Lario con un cast d'eccezione. Accanto a Martina Colombari e Anna Galiena ci saranno... 🔗leccotoday.it

