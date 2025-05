L’eredità di Francesco | un magistero conciliare che segna il nostro tempo nel libro di Stefania Falasca

Quali sono le vie maestre percorse dal primo Papa nella storia a chiamarsi? Qual è stata la rotta essenziale seguita nel suo pontificato? Quale eredità lascia alla Chiesa e al mondo? Sono le domande dalle quali parte un nuovodedicato al pensiero di Bergoglio: “. La via maestra” diper le edizioni San Paolo. Uscito in libreria in questi giorni, da giovedì 8 maggio sarà anche in edicola con Famiglia Cristiana. In questo, vaticanista ed editorialista, che ha conosciuto Jorge Mario Bergoglio fin dai tempi in cui era arcivescovo di Buenos Aires, compie un viaggio di risalita alle sorgenti deldi Papae della sua missione che rimane attuale e comunque un punto di riferimento per quello che sarà il suo successore. Punto di partenza sono le vie indicate dal Concilio Vaticano II, che sono state percorse e portate avanti nel corso del suo pontificato: la risalita alle fonti del Vangelo, una rinnovata missionarietà, la sinodalità come stile e forma costitutiva della Chiesa, il servizio nella povertà e il dialogo con la conraneità, la ricerca dell’unità con i fratelli cristiani, il dialogo interreligioso, la ricerca della pace. 🔗 Ildenaro.it