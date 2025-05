L' Eredità citazione di una serie sottovalutata | occhio al dettaglio alla Ghigliottina

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "citazione di una serie sottovalutata": occhio al dettaglio alla Ghigliottina Eredità, il game show condotto da Marco Liorni. "C'è voglia di giocare! Buonasera Italia e benvenuti all'Eredità", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Poi ha dato il bentornata a Bianca Maria, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti Stefano da Perugia, Alessandro da Vicenza, Valeria da Spoleto, Chiara da Como, Antonio - alla sera numero 17 - e Antonella da Grosseto. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha risposto il pubblico a gran voce.alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare alla Ghigliottina è stata ancora una volta Bianca Maria. Dopo qualche difficoltà iniziale, la nuova campionessa ha potuto giocarsi la possibilità di portarsi a casa 10313 euro. 🔗 Oggi, sabato 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L', il game show condotto da Marco Liorni. "C'è voglia di giocare! Buonasera Italia e benvenuti all'", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Poi ha dato il bentornata a Bianca Maria, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti Stefano da Perugia, Alessandro da Vicenza, Valeria da Spoleto, Chiara da Como, Antonio -sera numero 17 - e Antonella da Grosseto. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha risposto il pubblico a gran voce.fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivareè stata ancora una volta Bianca Maria. Dopo qualche difficoltà iniziale, la nuova campionessa ha potuto giocarsi la possibilità di portarsi a casa 10313 euro. 🔗 Liberoquotidiano.it

Su altri siti se ne discute

McTominay si racconta a The Athletic: «Napoli? Un’attrazione immediata. Serie A durissima, sottovalutata» - McTominay si racconta a The Athletic: «Napoli? Un’attrazione immediata. Serie A durissima, sottovalutata»"> Scott McTominay si è raccontato in una lunga e interessante intervista rilasciata a The Athletic. Il centrocampista scozzese del Napoli ha tracciato un bilancio dei suoi primi mesi in Italia, parlando sia della sua avventura partenopea che del passato al Manchester United. L’arrivo in azzurro «Con l’opportunità Napoli c’è stata un’attrazione immediata – ha spiegato McTominay – sono sempre stato aperto a nuove sfide. 🔗napolipiu.com

‘Happy Face’, la serie: una figlia, un padre e il peso di un’eredità oscura - Dal 20 marzo è disponibile su Paramount+ la serie Happy Face basata sulla vera storia di Melissa Moore, figlia del serial killer Keith Hunter Jesperson (soprannominato proprio Happy Face dal simbolo che disegnava sulle sue lettere). Non si tratta di un classico true crime, ma di un viaggio intimo e a tratti disturbante nell’identità frammentata di chi scopre che il mostro delle notizie è il proprio padre. 🔗funweek.it

SNK x Mega64, il nuovo video celebra l’eredità della serie di FATAL FURY - SNK si prepara al grande ritorno di FATAL FURY con un’iniziativa che unisce azione e umorismo: una collaborazione con i comici di Mega64. Il risultato è un video live-action che omaggia l’eredità della storica saga picchiaduro con un duello surreale tra Terry Bogard e Geese Howard. Il video, già virale, è un concentrato di nostalgia, sketch demenziali e citazioni per veri fan. La clip fa da trampolino di lancio per l’imminente uscita di FATAL FURY: City of the Wolves, fissata per il 24 aprile 2025, segnando così il ritorno della serie dopo ben 26 anni di assenza. 🔗game-experience.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'Eredità, citazione di una serie sottovalutata: occhio al dettaglio alla Ghigliottina; Affari Tuoi cancellato: cosa accade in Rai. 🔗Ne parlano su altre fonti