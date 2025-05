Lenny Martinez si impone nella quarta tappa Giro Romandia 2025 ed è il nuovo leader

© Sport.periodicodaily.com - Lenny Martinez si impone nella quarta tappa Giro Romandia 2025 ed è il nuovo leader Lenny Martinez che trionfa nella tappa con l’arrivo in salita, da Syon a Thyon 2000, prendendosi anche la maglia di leader per soli due secondi su Lorenzo Fortunato, gjunto terzo, alla vigilia della cronometro conclusiva.Lenny Martinez VINCE IN SALITA: LA CRONACATre corridori sono andati in fuga nella prima frazione di gara: Ben Zwiehoff, Louis Barre e Julien Bernard. Il gruppo però non ha lasciato molto margine andando a riprendere presto i battistrada.In prossimità della salita conclusiva va in crisi Alex Baudin, il leader della classifica generale, mentre resistono soltanto Joao Almeida, Lenny Martinez e Lorenzo Fortunato.A 3 km dall’arrivo Almeida sferra l’attacco con Martinez che resiste per poi imporsi allo sprint. Terza piazza per Lorenzo Fortunato, giunto a 29? di ritardo, ma solamente a 2? dalla classifica generale. 🔗 Colpo a sorpresa diche trionfacon l’arrivo in salita, da Syon a Thyon 2000, prendendosi anche la maglia diper soli due secondi su Lorenzo Fortunato, gjunto terzo, alla vigilia della cronometro conclusiva.VINCE IN SALITA: LA CRONACATre corridori sono andati in fugaprima frazione di gara: Ben Zwiehoff, Louis Barre e Julien Bernard. Il gruppo però non ha lasciato molto margine andando a riprendere presto i battistrada.In prossimità della salita conclusiva va in crisi Alex Baudin, ildella classifica generale, mentre resistono soltanto Joao Almeida,e Lorenzo Fortunato.A 3 km dall’arrivo Almeida sferra l’attacco conche resiste per poi imporsi allo sprint. Terza piazza per Lorenzo Fortunato, giunto a 29? di ritardo, ma solamente a 2? dalla classifica generale. 🔗 Sport.periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ciclismo, Giro di Romandia 2025: quarta tappa e maglia a Lenny Martinez - Lenny Martinez (Bahrain Victorious) vince la quarta tappa del Giro di Romandia 2025. Il ciclista spagnolo primeggia nei 118 km da Sion a Thyon 2000. Battuto al foto finish Joao Almeida. Terzo classificato Lorenzo Fortunato. L’azzurro dell’Team Astana guadagna anche la seconda posizione della classifica generale, dietro proprio a Lenny Martinez. LA corsa prosegue domani con la quinta tappa. La top ten di giornata Lorenzo Fortunato, Astana Qazaqstan Team during Giro di Lombardia, Street Cycling race in Bergamo, Italy, October 12 2024 Lenny Martinez (Bahrain Victorious) 3h42’46” Joao Almeida ... 🔗sportface.it

LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa Lenny Martinez, Vingegaard stringe i denti dopo la caduta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50 LA CLASSIFICA GENERALE 16.15 Lenny Martinez ha scalato la Cote de Notre-Dame-de-Sciez ad una velocità media di 19.9 km/h. 16.14 Seconda posizione per Clement Champoussin, terzo Matteo Jorgenson. 16.13 Vittoria per Lenny Martinez che alza le braccia al cielo! 16.13 Attacca Martinez che guadagna qualche metro a 150 metri dall’arrivo. 🔗oasport.it

Giro di Romandia 2025: Lenny Martinez beffa Joao Almeida in salita, terzo un super Lorenzo Fortunato - È nata definitivamente una stella? Al Giro di Romandia arriva forse la vittoria più bella della carriera di Lenny Martinez che in questo 2025 sembra aver trovato la maturità definitiva con il passaggio alla Bahrain-Victorious. Il transalpino classe 2003 si impone in salita a Thyon 2000 nella quarta tappa, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale alla vigilia della cronometro conclusiva. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Giro di Romandia 2025, Lenny Martinez si impone nella tappa regina davanti a João Almeida e prende la maglia per 2 su Lorenzo Fortunato (3°); Martinez pigliatutto, sua la tappa regina e pure la maglia gialla; Giro di Romandia 2025, la classifica big: Lenny Martinez in testa prima della crono con 2 su Fortunato e 3 su Joao Almeida, lontano Remco Evenepoel, a 1'41; VIDEO: Ultimi 3 Chilometri Tappa 4 Giro di Romandia 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro di Romandia 2025, Lenny Martinez si impone nella tappa regina davanti a João Almeida e prende la maglia per 2" su Lorenzo Fortunato (3°) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Colpo doppio di Lenny Martinez - Il corridore della Bahrain s'impone nella tappa regina del Tour de Romandie conquistando anche la maglia di leader ... 🔗laregione.ch

ROMANDIA. DOPPIO COLPO DI LENNY MARTINEZ, TAPPA E MAGLIA PER IL FRANCESE CHE ANTICIPA ALMEIDA: 3° FORTUNATO - La "tappa regina" con la lunga ascesa a Thyon 2000 si conclude col successo del talento della Bahrain Victorious sotto la pioggia ... 🔗tuttobiciweb.it