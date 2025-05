Lenergy Pisa Beach Soccer | pubblicato il girone della Euro Winners Cup

© Pisatoday.it - Lenergy Pisa Beach Soccer: pubblicato il girone della Euro Winners Cup Lenergy Pisa BS in Euro Winners Cup. Il club nerazzurro è stato inserito come testa di serie nel gruppo B, insieme alla cipriota Pafos FC, alla portoghese Sesimbra e alla georgiana BSC Batumi. L’avventura Europea comincerà l’8 giugno sulla sabbia di Nazaré, in. 🔗 Ufficiali le prime avversarie delBS inCup. Il club nerazzurro è stato inserito come testa di serie nel gruppo B, insieme alla cipriota Pafos FC, alla portoghese Sesimbra e alla georgiana BSC Batumi. L’avventurapea comincerà l’8 giugno sulla sabbia di Nazaré, in. 🔗 Pisatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Lenergy Pisa Beach Soccer, nerazzurri protagonisti in Coppa America - Pisa, 3 marzo 2025 - C’è un po’ di Pisa in Sudamerica, dove nel corso delle ultime settimane si è disputata la Copa América di beach soccer e a spuntarla è stata la nazionale brasiliana dei nerazzurri Edson Hulk e Datinha. Già campioni del mondo, i due fenomeni torneranno al Lenergy Pisa BS per una stagione ricca di impegni in Italia e in Europa, dopo le soddisfazioni in maglia verdeoro. Conferma importante quella di Hulk, capocannoniere dello scorso campionato di Serie A, cui si è aggiunto la scorsa settimana il triennale firmato dal fuoriclasse Datinha, che a Pisa torna dopo lo scudetto ... 🔗lanazione.it

Stefano Marinai continua al Lenergy Pisa Beach Soccer - Nuovo ingresso nel Lenergy Pisa BS: al primo raduno di lunedì 28 aprile sarà presente anche Stefano Marinai, che prosegue la propria carriera in nerazzurro per l’ottavo anno. Il capitano e numero 10 della passata stagione porterà qualità, esperienza e attaccamento alla maglia a un ambiente ormai... 🔗pisatoday.it

Tanti rinnovi per il Pisa Beach Soccer - Pisa, 18 febbraio 2025 - Raffica di rinnovi per Lenergy Pisa Beach Soccer. Dopo l’innesto del team manager sul fronte dirigenziale il Lenergy Pisa BS continua a presentare i volti della prima squadra. Marinai - Si parte con la conferma di Simone Marinai. Alla terza stagione in nerazzurro l’abile esterno contribuirà con esperienza e continuità a una squadra sempre più ambiziosa, di cui si configura come importante perno tattico. 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lenergy Pisa Beach Soccer: pubblicato il girone della Euro Winners Cup; Percia Montani al Pisa Beach Soccer; Percia Montani al Pisa Beach Soccer; Marcello Percia Montani al Lenergy Pisa BS. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lenergy Pisa Beach Soccer: pubblicato il girone della Euro Winners Cup - Ufficiali le prime avversarie del Lenergy Pisa BS in Euro Winners Cup. Il club nerazzurro è stato inserito come testa di serie nel gruppo B, insieme alla cipriota Pafos FC, alla portoghese Sesimbra e ... 🔗pisatoday.it

Lenergy Pisa Bs, ufficiali tappe e avversarie - Definiti il calendario delle tappe e la composizione degli organici per la prossima stagione di beach soccer. I primi impegni ufficiali per la Serie A del Lenergy Pisa BS saranno ad Alghero, dove comi ... 🔗pisatoday.it

Beach Soccer LND: definiti organici, location e date della stagione 2025. Samb protagonista - Il Dipartimento Beach Soccer della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato l’organizzazione agonistica della stagione ... 🔗msn.com