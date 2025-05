Legambiente turismo sostenibile in montagna | al Piemonte 4 bandiere verdi e una nera

Legambiente ha assegnato 19 bandiere verdi a progetti virtuosi sulle Alpi, segnalando l'evoluzione sostenibile e innovativa di queste aree montane: Piemonte e Friuli-Venezia Giulia guidano la classifica regionale con 4 bandiere ciascuna, seguite da Lombardia e Veneto (3), Trentino (2), Alto Adige, Valle d'Aosta e Liguria (1 ciascuna).

Montagna Italia: 11 milioni per il turismo sostenibile in Calabria - Il ministero del Turismo ha destinato 10 milioni 993 mila 613 euro, nell'ambito dei fondi Psc/Funt rientranti nel progetto Montagna Italia, in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Calabria. "Con 'Montagna Italia' - dichiara la ministra del Turismo Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando ... 🔗quotidiano.net

Turismo sostenibile in Irpinia: il modello "Montagna d'Amare" alla BMT di Napoli - Nella giornata di ieri, la Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli ha visto la DMO Irpinia "Montagna d'Amare" distinguersi come caso esemplare di sviluppo turistico territoriale. Durante l’evento, l’Avvocato Emanuela Sica, Destination Manager della DMO, ha illustrato un modello di crescita... 🔗avellinotoday.it

Nel 2025, 19 bandiere verdi di Legambiente per il turismo sostenibile sull'arco alpino - Nel 2025 sono 19 le bandiere verdi di Legambiente che sventolano sull'arco alpino, per realtà che investono con successo su turismo dolce, agricoltura e progetti socioculturali utilizzando come volano la sostenibilità ambientale. Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, a parimerito, sono le regioni con più vessilli green, quattro ciascuna, seguite da Lombardia e Veneto con 3 bandiere a testa, Trentino 2, Alto Adige 1, Valle d'Aosta 1, Liguria 1. 🔗quotidiano.net

Bandiere Verdi 2025, Legambiente premia il turismo sostenibile sulle Alpi: ecco le 19 località virtuose - Piemonte e Friuli-Venezia-Giulia le regioni con più vessilli green, seguite da Lombardia e Veneto. Ma ci sono anche 9 bandiere nere a stigmatizzare interventi dannosi per l’equilibrio montano ... 🔗quotidiano.net

Bandiere Verdi 2025, Legambiente premia i progetti sostenibili in montagna - Le Bandiere Verdi 2025 di Legambiente premiano progetti sostenibili in montagna tra turismo e agricoltura. Ecco quali sono le regioni che ne hanno ottenute di più ... 🔗quifinanza.it

19 bandiere verdi di legambiente premiano il turismo sostenibile e le comunità alpine nel 2025 - Legambiente premia 19 realtà alpine per turismo sostenibile, agricoltura rispettosa e iniziative culturali, mentre segnala criticità nel settore sciistico in Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia ... 🔗gaeta.it