Leclerc sbatte contro il muro prima della Sprint a Miami | cosa è successo durante il giro di ricognizione

durante il giro di ricognizione sotto una pioggia torrenziale: le Rosse uniche a montare gomme intermedie rispetto a quelle da bagnato, usate da tutti i team. 🔗 La Ferrari del monegasco fa un incidenteildisotto una pioggia torrenziale: le Rosse uniche a montare gomme intermedie rispetto a quelle da bagnato, usate da tutti i team. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Curling: l’Italia sbatte contro il muro Canada. Quinta sconfitta per gli azzurri ai Mondiali - L’Italia continua a non ingranare A Moose Jaw. La Nazionale azzurra nella notte ha infatti incasellato la quinta sconfitta complessiva ai Campionati Mondiali 2025 di curling maschile, cedendo il passo in nove set alla corazzata Canada per 4-2 in occasione del settimo match valido del Round Robin. Una dèbacle significativa per i nostri battaglieri ragazzi, relegati al momento al quartultimo posto della classifica con soli due successi. 🔗oasport.it

L’Empoli sbatte contro il muro del Cagliari: finisce 0-0, fischi alla squadra - Empoli – Cagliari 0-0 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia (65’ Ebuehi), Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito (84’ Solbakken), Cacace; Kouamé (70’ Colombo). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Konatè. Allenatore: D’Aversa.CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palomino (71’ Zappa), Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati (82’ Deiola); Zortea, Viola (59’ Gaetano), Luvumbo (59’ Coman); Piccoli (82’ Pavoletti). 🔗corrieretoscano.it

Sbatte contro un muro a bordo di un'auto rubata, denunciato un 32enne - Una fuoriuscita autonoma, un uomo ferito gravemente soccorso dal Suem. Ma la macchina era stata rubata e non si sarebbe fermata all' "alt" che era stato dato da una pattuglia dei carabinieri. Il 32enne che si trovava alla guida, di origine senegalese e pluripregiudicato, è stato denunciato a... 🔗trevisotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leclerc sbatte contro il muro prima della Sprint a Miami: cosa è successo durante il giro di ricognizione; F1 GP Miami LIVE, la gara sprint e qualifiche in diretta: Leclerc sbatte contro il muro e salta la Sprint Race; F1 - F1 GP Brasile: Ferrari carente di grip. Sainz a muro, Leclerc solo 6; Assurdo a Interlagos: Leclerc a muro nel giro di ricognizione! Cosa è successo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Leclerc sbatte contro il muro prima della Sprint a Miami: cosa è successo durante il giro di ricognizione - La Ferrari del monegasco fa un incidente durante il giro di ricognizione sotto una pioggia torrenziale: le Rosse uniche a montare gomme intermedie rispetto ... 🔗fanpage.it

F1 | Leclerc deluso: "Oggi è la conferma che ci manca potenziale in generale" - Charles Leclerc ha chiuso le qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita al quarto posto, staccato di tre decimi e mezzo dal tempo che è valso a Max Verstappen la pole position. 🔗msn.com