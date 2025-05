Leclerc e Sainz difendono Hamilton | solidarietà in F1 a Miami

Miami, Charles Leclerc e Carlos Sainz prendono le difese di Lewis Hamilton! Una curiosa sinergia, tra ex compagni divisi proprio dall'arrivo a Maranello del Baronetto di Sua Maestà Britannica, mentre il bolognese Kimi Antonelli conquista la pole nella Sprint. Un italiano in pole mancava dal 2009, Fisichella con la Force India in Belgio. Ma andiamo con ordine. "Un maestro". Ha detto dunque Carletto: "È sempre complicato entrare in un nuovo team. Lewis deve ancora adattarsi a sistemi e metodi diversi, ma ha già ottenuto una vittoria in Cina e sono certo che arriverà al livello che ci aspettiamo da lui. Aggiungo che personalmente, ho già imparato molto da Lewis. è bello averlo con noi: porta un punto di vista nuovo e aiuta a rimettere in discussione alcune abitudini consolidate.

