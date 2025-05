Lecce rabbia con la Lega Serie A e ostilità nei confronti di Conte

Lecce in maglia interamente bianca per protesta contro la Lega Serie A: la polemica sul caso Graziano Fiorita - Lecce in maglia bianca contro l'Atalanta in segno di protesta verso la Lega Serie A, per il mancato rinvio dopo la morte del fisioterapista Fiorita 🔗notizie.virgilio.it

Lecce, protesta contro la Lega Serie A e lutto per la morte di Graziano Fiorita - Una maglia bianca anonima, senza alcun logo e sponsor: “Niente valore, niente colore”. Così i giocatori del Lecce si sono presentati al Gewiss Stadium di Bergamo per la partita contro l’Atalanta giocata nonostante la contrarietà rispetto alla decisione della Lega Serie A di non accettare la richiesta di rinvio a data da destinarsi. Il match si doveva disputare venerdì 25 aprile ma era stato rinviato per la morte di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra salentina. 🔗panorama.it

Simonelli (Lega Serie A) e il mancato rinvio di Atalanta-Lecce: “Saremmo stati costretti a spostare Lecce-Napoli” - Nell’edizione di ieri di Tuttosport, il giornalista Xavier Jacobelli aveva criticato la decisione della Lega Serie A di far giocare Atalanta-Lecce, malgrado le proteste della squadra salentina per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Stamani, il quotidiano riporta una lettera del presidente Ezio Simonelli che spiega i motivi per cui il match non è stato rinviato. La lettera di Simonelli che spiega il mancato rinvio di Atalanta-Lecce “Caro dottor Jacobelli, ho letto il suo editoriale di domenica sulla tragica e inaspettata scomparsa di Graziano Fiorita. 🔗ilnapolista.it

Lecce, rabbia con la Lega Serie A e ostilità nei confronti di Conte - da 25 anni nel Lecce (ha lasciato moglie e 4 figli). Il ripianto è unanime e la rabbia dei tifosi nei confronti della Lega per il mancato rinvio della gara di Bergamo non si è placata: oggi in curva ... 🔗forzazzurri.net

Serie A, Lecce eroico tra lacrime e rabbia: 1-1 a Bergamo con la maglia bianca in segno di protesta - Il Lecce ha strappato un pari per 1-1 a Bergamo, in casa dell'Atalanta, a qualche giorno dalla tragica morte del fisioterapista Fiorita ... 🔗strettoweb.com

Atalanta-Lecce, la rabbia dei salentini: «Andava rinviata, giochiamo in bianco per protesta contro questa gerarchia della morte» - Il Lecce è letteralmente furioso con la Lega Serie A per la decisione di non rinviare la partita di questa sera, domenica 27 aprile, ... 🔗msn.com