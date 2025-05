Lecce-Napoli vittoria con grana per Conte | il titolarissimo si ferma per infortunio

© Rompipallone.it - Lecce-Napoli, vittoria con grana per Conte: il titolarissimo si ferma per infortunio vittoria per il Napoli di Conte contro il Lecce, ma c’è una grana: il titolarissimo si ferma per infortunio.Un successo risicato, ma quanto mai importante. Il Napoli espugna lo stadio Via del Mare di Lecce per 1-0 grazie a una rete di Giacomo Raspadori da calcio piazzato nel primo tempo. Una vittoria sofferta il giusto e che avvicina sempre più gli azzurri al quarto scudetto. 7Nelle restanti tre partite, agli uomini di Conte basteranno 7 punti, ma anche meno qualora l’Inter non dovesse fare un percorso netto. Nel successo in terra salentina c’è però una tegola per la capolista: l’infortunio di Stanislav Lobotka.infortunio Lobotka, guai per Conte: quando rientra il centrocampistaIn seguito a uno scontro di gioco nel primo tempo, Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio alla caviglia destra. 🔗 per ildicontro il, ma c’è una: ilsiper.Un successo risicato, ma quanto mai importante. Ilespugna lo stadio Via del Mare diper 1-0 grazie a una rete di Giacomo Raspadori da calcio piazzato nel primo tempo. Unasofferta il giusto e che avvicina sempre più gli azzurri al quarto scudetto. 7Nelle restanti tre partite, agli uomini dibasteranno 7 punti, ma anche meno qualora l’Inter non dovesse fare un percorso netto. Nel successo in terra salentina c’è però una tegola per la capolista: l’di Stanislav Lobotka.Lobotka, guai per: quando rientra il centrocampistaIn seguito a uno scontro di gioco nel primo tempo, Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio alla caviglia destra. 🔗 Rompipallone.it

Cosa riportano altre fonti

La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli - La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli Nel dibattito cervellotico sul campionato del Napoli per avere una cifra del lavoro di Conte bisogna vedere Bayern-Inter di ieri sera. Stare a 3 punti da una squadra che a Monaco ha sofferto, domato e vinto con sprazzi di grande calcio in casa di una delle favorite per la vittoria della Champions. Grazie all’andamento claudicante dei nerazzurri in serie A gli azzurri sono ancora lì “a dare fastidio”. 🔗ilnapolista.it

Napoli, Conte nel post partita: «La squadra ha meritato la vittoria. Lukaku? Le prestazioni di Romelu stanno crescendo…» - L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato nel post partita del match vinto al Maradona contro la Fiorentina di Palladino. Le parole Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita dopo la vittoria al Maradona contro la Fiorentina di Palladino nel match valido per la 28^ giornata di […] 🔗calcionews24.com

Napoli-Fiorentina, Conte: "Vittoria meritata. Il mio pensiero su Lukaku" - "Ho visto una squadra che sicuramente ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare tutto quello che abbiamo creato e gestire meglio il finale, non dimentichiamoci che ultimamente abbiamo lasciato dei punti negli ultimi minuti. Detto questo i ragazzi sono stati molto bravi, hanno creato tanto e a... 🔗napolitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lecce-Napoli 0-1, gol di Raspadori: la squadra di Conte conquista tre punti d'oro, altro passo avanti verso lo Scudetto - SERIE A - La squadra di Conte soffre, ma torna dal Via del Mare con un successo pesantissimo in ottica titolo: a decidere il match è una punizione di Raspadori. 🔗eurosport.it

Lecce-Napoli 0-1: Raspadori vale 3 punti, Jack fa volare Conte a +6 sull'Inter - La vittoria sul Torino ha segnato il sorpasso in classifica: ora è il Napoli a guidare la classifica della Serie A quando mancano quattro gare alla fine, con 3 punti da ... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli 0-1, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce e aspettando il risultato che farà stasera l'Inter contro il Verona, Il Napoli grazie ai 3 punti conquistati resta da solo in testa ... 🔗ilmattino.it