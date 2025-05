Lecce-Napoli tifosi infuriati sui social | nuovo attacco a Marelli

attacco sui social durante la sfida tra Lecce-Napoli. Luca Marelli, opinionista arbitrale Dazn, è stato preso di mira dai tifosi azzurri: ecco quello che ha fattoUna vittoria sofferta, ma che fa sognare ancor di più gli azzurri. Il Napoli supera anche l'ostacolo Lecce grazie al gol di Raspadori: nel mirino ancora una volta l'ex arbitro Luca Marelli, ecco la verità sui social. I tifosi azzurri hanno criticato duramente la sua analisi per il presunto fallo di Spinazzola: ecco cos'è successo.Napoli-Lecce, tifosi infuriati sui social: nuovo attacco a Marelli – Lapresse – calciomercato.it Conte continua a sognare per lo Scudetto: ancora tre punti decisivi in casa azzurra superando l'ostacolo chiamato Lecce. Un nuovo momento decisivo per portarsi ad un passo dal trionfo in Serie A: ecco quello che è successo pochi minuti fa sui social.

Crollo Inter, tifosi nerazzurri infuriati e avviliti sui social | VIDEO - L'Inter perde in casa contro la Roma dopo le sconfitte contro Bologna e Milan: sui social i tifosi esplodono: stagione da zero titoli? L'Inter di Simone Inzaghi perde in casa (0-1) contro la Roma: terza battuta d'arresto consecutive dopo le sconfitte contro Bologna e Milan (in Coppa Italia). Sui social i tifosi nerazzurri esplodono: stagione da zero titoli? Guarda il video della redazione di 'GazzettaTV' con le loro reazioni

Southampton, Juric: "Retrocederemo". Tifosi infuriati sui social - La stagione del Southampton è diventata un autentico incubo e le parole di Ivan Juric dopo l'ennesima sconfitta suonano come una resa definitiva. I Saints sono stati battuti 2-1 in casa dal Wolverhampton in quello che molti tifosi consideravano l'ultima occasione per alimentare la flebile speranza di una salvezza che ormai appare impossibile. La situazione in classifica è disastrosa: il quartultimo posto è lontano ben 17 punti, quasi il doppio dei 9 punti raccolti in 29 giornate di Premier League.

Cambiaso Juve, così sui social dopo il pareggio di Roma: il messaggio del bianconero infiamma i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24Cambiaso, il messaggio dopo Roma Juve infiamma i tifosi. Cosa ha scritto il laterale bianconero – FOTO Anche Andrea Cambiaso, sui social, scrive ai tifosi dopo Roma–Juve. Il laterale bianconero è rientrato dopo l'infortunio, tornando in campo nel secondo tempo nel big match dell'Olimpico. Questo il messaggio social del calciatore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cambiaso (@andrea_cambiaso) Tutti uniti, scrive Cambiaso su Instagram.

