Lecce-Napoli tifosi azzurri cercano di entrare forzando il blocco della polizia Gazzetta

Lecce e Napoli. Già all'arrivo del pullman azzurro si erano avuti momenti poco piacevoli con i tifosi Leccesi che avevano insultato il tecnico del Napoli, Antonio Conte. Poi, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono stati problemi per l'accesso allo stadio. Dopo lo stop alla vendita di biglietti irregolari ai tifosi del Napoli, che pur non potendo (se residenti in Campania) li avevano acquistati anche in settori diversi da quello riservato agli ospiti, prima della sfida tra il Lecce e gli azzurri è salita ulteriormente la tensione nei pressi dello stadio Via del Mare. Perché all'arrivo dei sostenitori napoletani la polizia ha bloccato ogni ingresso pretendendo l'esibizione del biglietto. Così, proprio nel momento in cui da quelle parti passava pure il pullman del Napoli, si è scatenato un parapiglia tra i tifosi che cercavano di superare il blocco della polizia e la chiusura dei tornelli e i poliziotti stessi.

Napoli-Torino, il Maradona si accende: oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto - Napoli-Torino, il Maradona si accende: oltre 50mila tifosi per spingere gli azzurri verso lo scudetto"> La corsa scudetto del Napoli riparte con l’entusiasmo travolgente di una città che, come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, dopo l’aggancio all’Inter ha deciso di credere davvero alla grande impresa. Questa sera, contro il Torino al Maradona (calcio d’inizio alle 20.45), gli uomini di Antonio Conte andranno a caccia di tre punti fondamentali, sospinti da oltre 50mila cuori azzurri. 🔗napolipiu.com

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti: Manfredi lancia un appello ai tifosi azzurri - Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti: Manfredi lancia un appello ai tifosi azzurri"> Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, la Questura ha cancellato centinaia di tagliandi acquistati da residenti campani fuori dal settore ospiti. Intanto De Laurentiis prepara il rientro con in agenda il futuro dello stadio e delle giovanili È destinata a far discutere la vigilia di Lecce-Napoli, in programma oggi alle 18:00 al Via del Mare. 🔗napolipiu.com

Come agisce il Napoli di Conte. E i tifosi azzurri verso Venezia - Il Napoli. Anzi, i Napoli…Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “La presenza a pieno regime di McTominay consente al tecnico di operare un’autentica metamorfosi nello spartito tattico della squadra. E’ lui il jolly nelle mani del tecnico che lo impiega in varie zolle di campo e a seconda delle esigenze e delle circostanze. Da quel momento infatti il Napoli giocherà sempre con quattro uomini in difesa (fino al mese scorso), alternando un centrocampo numericamente più robusto (4-2-3-1) con il tridente puro (4-3-3)”. 🔗terzotemponapoli.com

