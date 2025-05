Lecce-Napoli sospesa dopo pochi minuti | cosa è successo

Durante il settimo minuto di gioco di Lecce-Napoli è scoppiata la protesta feroce dei tifosi giallorossi. I padroni di casa hanno voluto manifestare il proprio dissenso contro la Lega per tutto quanto accaduto a seguito della morte di Graziano Fiorita, il fisioterapista del club pugliese. Al minuto 7, mentre il Napoli attaccava in area di rigore avversaria, dagli spalti è stato lanciato un petardo che ha provocato la sospensione della partita per diversi minuti. Il petardo ha bucato la porta difesa da Falcone e questo ha ritardato la ripresa di gioco.

