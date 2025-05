Lecce-Napoli | scontri tra gruppi di tifosi azzurri

© Spazionapoli.it - Lecce-Napoli: scontri tra gruppi di tifosi azzurri Lecce Napoli, registrati scontri tra gruppi di tifosi napoletani prima dell’inizio del match: ecco cos’è successo.La partita tra Lecce e Napoli è una tappa fondamentale per il futuro di entrambe le squadre. Da una parte i giallorossi proveranno a trovare punti preziosi per la salvezza, dall’altra gli azzurri hanno l’obiettivo di difendere il primo posto e per farlo avranno bisogno di una vittoria. Prima dell’inizio della gara, però, sono stati segnalati alcuni atti violenti.Ad anticipare il match tra Lecce e Napoli, valevole per la 35esima giornata di Serie A, sono stati degli spiacevoli scontri tra gruppi di tifosi napoletani all’interno del settore ospiti. Anche prima del fischio d’inizio ci sono state delle tensioni all’esterno del settore ospiti di Via del Mare. Di seguito, le immagini di quanto successo: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazioNapoli. 🔗 , registratitradinapoletani prima dell’inizio del match: ecco cos’è successo.La partita traè una tappa fondamentale per il futuro di entrambe le squadre. Da una parte i giallorossi proveranno a trovare punti preziosi per la salvezza, dall’altra glihanno l’obiettivo di difendere il primo posto e per farlo avranno bisogno di una vittoria. Prima dell’inizio della gara, però, sono stati segnalati alcuni atti violenti.Ad anticipare il match tra, valevole per la 35esima giornata di Serie A, sono stati degli spiacevolitradinapoletani all’interno del settore ospiti. Anche prima del fischio d’inizio ci sono state delle tensioni all’esterno del settore ospiti di Via del Mare. Di seguito, le immagini di quanto successo: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio(@spazio. 🔗 Spazionapoli.it

