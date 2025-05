Lecce-Napoli protesta contro la Lega e cori per Graziano Partita sospesa per pochi minuti Disordini fuori dal settore ospiti

Lecce ricorda Graziano Fiorita, il fisioterapista scomparso qualche giorno fa, in ritiro proprio con il club in provincia di Brescia (prima della Partita con l'Atalanta). E protesta contro la Lega.

Lecce in maglia interamente bianca per protesta contro la Lega Serie A: la polemica sul caso Graziano Fiorita - Lecce in maglia bianca contro l'Atalanta in segno di protesta verso la Lega Serie A, per il mancato rinvio dopo la morte del fisioterapista Fiorita 🔗notizie.virgilio.it

Lecce, protesta contro la Lega Serie A e lutto per la morte di Graziano Fiorita - Una maglia bianca anonima, senza alcun logo e sponsor: “Niente valore, niente colore”. Così i giocatori del Lecce si sono presentati al Gewiss Stadium di Bergamo per la partita contro l’Atalanta giocata nonostante la contrarietà rispetto alla decisione della Lega Serie A di non accettare la richiesta di rinvio a data da destinarsi. Il match si doveva disputare venerdì 25 aprile ma era stato rinviato per la morte di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra salentina. 🔗panorama.it

Atalanta Lecce 0-0 LIVE: lancio di torce in campo per protesta contro la Lega Calcio - Al Gewiss Stadium il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Atalanta Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lecce, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. 17? Partita sospesa per un minuto per lancio di torce in campo […] 🔗calcionews24.com

Lecce-Napoli, protesta contro la Lega e cori per Graziano. Partita sospesa per pochi minuti. Disordini fuori dal settore ospiti - Lecce ricorda Graziano Fiorita, il fisioterapista scomparso qualche giorno fa, in ritiro proprio con il club in provincia di Brescia (prima della partita con l'Atalanta). E protesta contro ... 🔗msn.com

Lecce-Napoli: caos al Via del Mare, tifosi lanciano petardi: gara interrotta per 5 minuti - LECCE . Lecce-Napoli è ripresa, dopo 5' di stop, dopo il ripetuto lancio in campo di petardi e fumogeni da parte dei tifosi salentini in aperta protesta nei confronti della Lega di A. L’arbitro Massa ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce-Napoli sospesa, lancio di oggetti e fumogeni - (Adnkronos) - La gara Lecce-Napoli, valida per la 35esima giornata della Serie A, è stata sospesa per circa 6 minuti a causa del lancio di oggetti e di fumogeni dagli spalti. La tifoseria salentina ha ... 🔗msn.com