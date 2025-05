Lecce-Napoli momentaneamente sospesa Il motivo e la situazione attuale!

Lecce-Napoli è stata momentaneamente sospesa quando erano trascorsi 10 minuti dall'inizio del match. Di seguito le ragioni che sono alla base di tale scelta e la situazione attuale.LA NOTIZIA – Lecce-Napoli è stata sospesa, dopo 10 minuti dal suo inizio, a causa del lancio di fumogeni dal settore dei tifosi della squadra di casa. Il match è ripreso dopo pochi minuti, con i partenopei che vanno a caccia del gol del vantaggio. Dopo soli 2 minuti, la squadra di Antonio Conte era andata in vantaggio con Romelu Lukaku, gol poi annullato per fuorigioco dell'attaccante belga.

