Lecce Napoli LIVE 0-0 | Partita sospesa Lancio di fumogeni in campo

Lecce Napoli, match valido per la 35ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, con moviola, sintesi e diretta LIVE della Partita Lecce Napoli, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A Enilve 20242025. 6? Partita sospesa! Lancio di fumogeni in campo. 3? ANNULLATO! Fuorigioco.

Lecce-Napoli (sabato 03 maggio 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al Via del Mare - Tra Lecce e Napoli è naturalmente anche una sfida di cuore per Antonio Conte che torna nella propria città e nello stadio che ne lanciò la carriera di alto livello. Il tecnico salentino arriva al Via del Mare con una inaspettata dote di tre punti di vantaggio sull’Inter, frutto prima della sconfitta dei nerazzurri contro […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Lecce-Napoli, la MOVIOLA LIVE: annullato un goal a Lukaku - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Lecce-Napoli, gara valida per la 35a giornata della Serie A 2024/25, che ha preso il via alle 18 al Via del Mare.. 🔗msn.com

Lecce-Napoli LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Lecce-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

Lecce-Napoli: segui il LIVE di CalcioLecce - Le due squadre giocheranno il match valevole per la 35°giornata, il primo al Via del Mare dopo la prematura scomparsa di Graziano Fiorita ... 🔗calciolecce.it