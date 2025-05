Lecce-Napoli | le probabili formazioni

Quattro giornate al traguardo, e nulla è deciso. Anzi: tutto si complica, tutto si esalta. Il duello tra Napoli e Inter è diventato un perfetto racconto di suspense, dove – come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport – nemmeno gli allenatori sembrano poterne più dell'incertezza, ma gli appassionati restano incollati come davanti a un thriller.Dal +3 Inter al +3 Napoli, tutto in otto giorni. Un ribaltamento da set tennistico: 6-0. Ma ora è cominciato il secondo, e Antonio Conte è chiamato a "mantenere il servizio".Il sabato del villaggio scudettoOggi sarà il Napoli a inaugurare la giornata, giocando alle 18 al Via del Mare contro un Lecce disperato: quartultimo, a +2 su Empoli e Venezia. Una città intera giocherà anche per onorare Graziano Fiorita, lo storico fisioterapista salentino scomparso il 24 aprile.

Lecce-Napoli, le probabili formazioni: tridente in soffitta, al centro della difesa tocca a Olivera - È il sabato dello scudetto, il crocevia. Vincere a Lecce e mettere ansia, il terrore all’Inter che scenda in campo dopo. Conte ha il termometro sempre a portata di mano. 🔗ilmattino.it