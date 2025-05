Lecce-Napoli le formazioni ufficiali | Conte punta su Raspadori e Lukaku

Lecce-Napoli, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A di Serie A 2024-2025. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Lecce-Napoli, LE formazioni ufficiali

Lecce (4-2-3-1): 30 Falcone; 12 Guilbert, 4 Gaspar, 6 Baschirotto, 25 Gallo; 75 Pierret, 77 Kaba; 50 Pierotti, 29 Coulibaly, 37 Karlsson; 9 Krstovic.
A disposizione: 1 Fruchtl, 3 Rebic, 5 Berisha, 7 Tete Morente, 8 Rafia, 10 N'Dri, 11 Sansone, 14 Helgason, 17 Veiga, 20 Ramadani, 22 Banda, 32 Samooja, 44 Gabriel, 99 Sala.
Allenatore: Marco Giampaolo.

Napoli (4-4-2): 1 Meret; 37 Spinazzola, 17 Olivera, 13 Rrahmani, 22 Di Lorenzo; 8 McTominay, 68 Lobotka, 99 Anguissa, 21 Politano; 81 Raspadori, 11 Lukaku.
A disposizione: 6 Gilmour, 9 Okafor, Contini, Biling, Rafa Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Scuffet.

