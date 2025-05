© Spazionapoli.it - Lecce-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è una sorpresa

Serie A,: ecco le. C’è unain negativo tra le fila giallorosse.La 35esima giornata di Serie A vedràaffrontarsi presso lo stadio Via del Mare. Gli azzurri continuare a coltivare il sogno scudetto ed una vittoria contro i pugliesi, avvicinerebbe i partenopei al traguardo tricolore. Di seguito le(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Kristovic. All. Giampaolo(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.La squadra di Giampaolo ha il bisogno disperato di far punti per agguantare la salvezza ma un ostacolo rischia di rendere ancor più ripido il percorso del. 🔗 Spazionapoli.it