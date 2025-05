Lecce-Napoli la notizia non lascia dubbi | Giampaolo gongola

© Spazionapoli.it - Lecce-Napoli, la notizia non lascia dubbi: Giampaolo gongola Napoli contro il Lecce bisogna registrare delle ottime novità per Giampaolo. Dopo aver battuto il Torino domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona, dunque, il Napoli è pronto a giocare un’altra gara decisiva per lo scudetto. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, quest’oggi giocheranno in trasferta contro il Lecce di Marco Giampaolo.Il Napoli, almeno sulla carta, è sicuramente favorito, ma bisogna comunque prestare la massima attenzione ai salentini. Questi ultimi, infatti, hanno un bisogno vitale di punti per cercare di salvarsi. Per Marco Giampaolo, inoltre, bisogna registrare una notizia davvero importante.Lecce-Napoli, ottime notizie per Marco Giampaolo: ecco le ultime notizieSecondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il Lecce ha recuperato ben due giocatori per la sfida di oggi contro il Napoli. 🔗 Per la gara di oggi delcontro ilbisogna registrare delle ottime novità per. Dopo aver battuto il Torino domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona, dunque, ilè pronto a giocare un’altra gara decisiva per lo scudetto. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, quest’oggi giocheranno in trasferta contro ildi Marco.Il, almeno sulla carta, è sicuramente favorito, ma bisogna comunque prestare la massima attenzione ai salentini. Questi ultimi, infatti, hanno un bisogno vitale di punti per cercare di salvarsi. Per Marco, inoltre, bisogna registrare unadavvero importante., ottime notizie per Marco: ecco le ultime notizieSecondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, ilha recuperato ben due giocatori per la sfida di oggi contro il. 🔗 Spazionapoli.it

Lecce-Napoli, Giampaolo in conferenza: “Sappiamo chi affronteremo, non mi spaventa nessuno” - Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Di seguito le parole del tecnico del Lecce: Il ricordo di Graziano ... 🔗msn.com

Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti a tifosi residenti in Campania - In riferimento all’incontro Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure ... 🔗msn.com