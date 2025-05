Lecce Napoli | la coppia d’attacco Lukaku-Raspadori ha funzionato? L’analisi sulle scelte di Conte

© Calcionews24.com - Lecce Napoli: la coppia d’attacco Lukaku-Raspadori ha funzionato? L’analisi sulle scelte di Conte Lecce Napoli: ecco L’analisi del tandem d’attacco azzurro nella Stagione 2024-25. Il punto sulle scelte di Antonio Conte Nella stagione di Serie A 2024-25 che vede il Napoli in piena corsa per lo Scudetto sotto la guida di Antonio Conte, l’attacco ha potuto contare su due interpreti di rilievo come Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. . 🔗 : eccodel tandemazzurro nella Stagione 2024-25. Il puntodi AntonioNella stagione di Serie A 2024-25 che vede ilin piena corsa per lo Scudetto sotto la guida di Antonio, l’attacco ha potuto contare su due interpreti di rilievo come Romelue Giacomo. . 🔗 Calcionews24.com

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Napoli, Raspadori: "Io e Lukaku formiamo una grande coppia" - Napoli, 19 febbraio 2025 - Per qualcuno è l'uomo della provvidenza, per altri uno delle migliori riserve del campionato che meriterebbe più spazio, nonché un jolly di cui ogni allenatore vorrebbe poter disporre: poi c'è il diretto interessato, Giacomo Raspadori, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc per parlare del suo momento personale e di quello del Napoli, strettamente collegati anche grazie al suo recente gol all'Olimpico contro la Lazio, figlio del feeling sempre crescente con Romelu Lukaku nell'ambito di quel 3-5-2 rispolverato da Antonio Conte per ovviare all'emergenza ... 🔗sport.quotidiano.net

Ancora un altro Napoli: questo vede Olivera centrale - Ennesimo cambio modulo figlio dell'emergenza. Ancora una volta si modificano i "numeri" ed anche qualche ruolo. A Lecce un altro Napoli. 🔗ilnapolionline.com

Lecce-Napoli, Sky o Dazn? dove vederla in streaming e tv - Conte punta sulla coppia Lukaku-Raspadori in attacco per portare a casa i tre punti necessari a mantenere la vetta della classifica conquistata dopo il passo falso dell'Inter. Cambi in difesa con ... 🔗gazzetta.it