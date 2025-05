© Calciomercato.it - Lecce-Napoli, gol irregolare: violata Regola 13. Ecco perché non è intervenuto il Var

L'episodio del 'Via del Mare' sfuggito a molti:cosa è successo al momento del tiro di Raspadori

Pesantissimi i tre punti conquistati dal Napoli al 'Via del Mare'. Pur non entusiasmando sotto il profilo del gioco, gli Azzurri sono riusciti a conquistare una vittoria dal peso specifico non indifferente grazie alla rete siglata su punizione da Giacomo Raspadori. Vittoria dal peso specifico non indifferente quella ottenuta dalla compagine di Conte che, in attesa del risultato dell'Inter, vede lo Scudetto distante soltanto sette punti.

Da segnalare, però, un dettaglio che – sfuggito a molti – è stato messo in evidenza dal nostro Maurizio Russo, ex arbitro. In occasione del tiro di Raspadori, si vede come Lobotka e Spinazzola si trovino piuttosto vicini rispetto alla posizione della barriera giallorossa disposta da Falcone.