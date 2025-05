© Anteprima24.it - Lecce-Napoli, formazioni ufficiali: Olivera centrale, Raspadori con Lukaku

Tempo di lettura: 2 minutiIlcon un obiettivo chiaro: vincere per allungare momentaneamente a +6 sull’Inter e mettere pressione ai nerazzurri, impegnati questa sera. Gli azzurri arrivano alla sfida del Via del Mare con due vittorie consecutive alle spalle e il morale alto, dopo aver sorpassato i rivali in classifica grazie al crollo dell’Inter, sconfitta prima a Bologna e poi in casa dalla Roma.Antonio Conte, che torna nella sua terra d’origine, deve fare i conti ancora una volta con l’emergenza in difesa: fuori Buongiorno, stagione finita per lui, il tecnico ridisegna il reparto arretrato adattandoal centro accanto a Rrahmani. Spinazzola confermato a sinistra, Di Lorenzo sulla corsia opposta. A centrocampo rientra Anguissa accanto a Lobotka. Sulle fasce agiscono Politano e McTominay, con lo scozzese ormai imprescindibile per Conte. 🔗 Anteprima24.it