Lecce-Napoli fischi all'inno della Lega Serie A e petardi in campo | partita sospesa per 6 minuti

partita di Lecce-Napoli, il Via del Mare ha accolto l`inno della Lega Serie A con una bordata di fischi, alla prima partita.

Lecce-Napoli, bordata di fischi del Via del Mare all'inno della Lega Serie A - Nell`immediato pre-partita di Lecce-Napoli, il Via del Mare ha accolto l`inno della Lega Serie A con una bordata di fischi, alla prima partita... 🔗calciomercato.com

Lecce-Napoli, partita sospesa per fumogeni e petardi: i tifosi salentini fischiano l’inno della Serie A e insultano Conte - Tensione altissima al Via del Mare: dopo qualche minuto infatti il match viene fermato per il lancio di fumogeni da parte dei tifosi salentini. La protesta verso la serie A è fortissima ... 🔗sport.virgilio.it