Lecce-Napoli è ufficiale | giocano Olivera centrale e Raspadori seconda punta

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli, è ufficiale: giocano Olivera centrale e Raspadori seconda punta Lecce-Napoli, è ufficiale: giocano Olivera centrale e Raspadori seconda puntaLa formazione del Napoli a Lecce è quella annunciata con Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, Rrahmani e Olivera difensori centrali, mediana a quattro con Politano Anguissa Lobotka e McTominay, in attacco Lukaku e Raspadori.Il Lecce si schiera così:Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Kaba, Karlsson; Krstovic. ???????? ??#LecceNapoli #SerieAEnilive pic.twitter.comQWNYHceatT— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) May 3, 2025L'articolo Lecce-Napoli, è ufficiale: giocano Olivera centrale e Raspadori seconda punta ilNapolista. 🔗 , èLa formazione delè quella annunciata con Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, Rrahmani edifensori centrali, mediana a quattro con Politano Anguissa Lobotka e McTominay, in attacco Lukaku e.Ilsi schiera così:Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Kaba, Karlsson; Krstovic. ???????? ??##SerieAEnilive pic.twitter.comQWNYHceatT— U.S.(@OfficialUS) May 3, 2025L'articolo, èilsta. 🔗 Ilnapolista.it

Napoli, ufficiale il rinnovo di Olivera fino al 2030 - Napoli, ufficiale il rinnovo di Olivera fino al 2030"> Mathías Olivera e il Napoli proseguiranno insieme fino al 2030. Il club azzurro ha annunciato il prolungamento del contratto del terzino uruguaiano, confermando la fiducia nel giocatore arrivato nel 2022. Olivera, che ha debuttato in maglia azzurra il 15 agosto 2022 nella vittoria per 5-2 contro l’Hellas Verona, ha finora collezionato 90 presenze, segnando 3 gol e fornendo 6 assist. 🔗napolipiu.com

UFFICIALE: Olivera ha rinnovato fino al 2030 - SSC Napoli – UFFICIALE: Olivera ha rinnovato fino al 2030 La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore … L'articolo UFFICIALE: Olivera ha rinnovato fino al 2030 proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Calcio Napoli, ufficiale: Olivera rinnova fino al 2030 - Il Calcio Napoli ha annunciato il prolungamento di contratto del terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera fino al 2030. Mathias Olivera rinnova con il Calcio Napoli. Con un comunicato ufficiale, il club azzurro ha annunciato il prolungamento di contratto del terzino sinistro uruguaiano fino al 2030. “La Ssc Napoli – si legge – comunica di aver […] 🔗2anews.it

