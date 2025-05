Lecce-Napoli doppio rigore negato? La risposta in diretta sorprende tutti

© Spazionapoli.it - Lecce-Napoli, doppio rigore negato? La risposta in diretta sorprende tutti Lecce-Napoli: reclamati due calci di rigore, è arrivata la risposta in diretta di Luca Marelli.Il Napoli ha vinto per 1-0 contro il Lecce grazie ad una fantastica punizione siglata da Jack Raspadori. Si tratta di una vittoria fondamentale, che avvicina sensibilmente gli azzurri all’obiettivo Scudetto quando mancano solo tre partite da giocare.Una partita che era davvero molto sentita da entrambe le parti, vista anche la situazione del Lecce, ancora in lotta per la salvezza. Non sono mancate le polemiche arbitrali, con due episodi in particolare che hanno fatto discutere.Spinazzola con braccio, per Marelli non è rigoreLuca Marelli, esperto arbitrale, ha risposto in diretta a Dazn su entrambi. In primis, ha chiarito in merito al rigore reclamato dal Lecce per un possibile controllo di braccio di Spinazzola:“C’era il dubbio che Spinazzola toccasse col braccio sinistro, c’è il tocco ma non è punibile perché è un pallone totalmente inaspettato, se lo vede schizzare addosso all’improvviso. 🔗 Fa discutere l’arbitraggio di: reclamati due calci di, è arrivata laindi Luca Marelli.Ilha vinto per 1-0 contro ilgrazie ad una fantastica punizione siglata da Jack Raspadori. Si tratta di una vittoria fondamentale, che avvicina sensibilmente gli azzurri all’obiettivo Scudetto quando mancano solo tre partite da giocare.Una partita che era davvero molto sentita da entrambe le parti, vista anche la situazione del, ancora in lotta per la salvezza. Non sono mancate le polemiche arbitrali, con due episodi in particolare che hanno fatto discutere.Spinazzola con braccio, per Marelli non èLuca Marelli, esperto arbitrale, ha risposto ina Dazn su entrambi. In primis, ha chiarito in merito alreclamato dalper un possibile controllo di braccio di Spinazzola:“C’era il dubbio che Spinazzola toccasse col braccio sinistro, c’è il tocco ma non è punibile perché è un pallone totalmente inaspettato, se lo vede schizzare addosso all’improvviso. 🔗 Spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

La UEFA interviene sul rigore di Alvarez: "C'è il doppio tocco, giusto annullare. Determineremo se la regola andrà rivista" - Una polemica destinata a trascinarsi per lungo tempo. Una situazione assolutamente assurda e particolare quanto successo in quel dell`Estadio... 🔗calciomercato.com

L’UEFA rilascia il video decisivo sul rigore di Alvarez e il doppio tocco: ora è tutto chiarissimo - Su richiesta dell'Atletico Madrid, eliminato dalla Champions League dal Real ai rigori, l'UEFA ha diffuso un nuovo video che spazza via ogni dubbio sull'irregolarità del penalty calciato da Julian Alvarez: nel filmato il doppio tocco è evidentissimo. Allo studio peraltro il cambio della regola.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Moviola Napoli-Inter: Dimarco fa giustizia dopo un rigore netto negato - Napoli-Inter ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. MOVIOLA NAPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Come al solito ci si dimenticherà degli evidenti errori a sfavore, perché la narrazione è un’altra. 🔗inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli-Lecce, moviola: il Var prima strozza urlo Di Lorenzo poi fa esultare il capitano ma mancano un rigore e un rosso; Step on foot, due episodi in 7 giorni: uno rigore e l'altro no, Napoli svantaggiato | FOTO; Lecce-Napoli, rigore negato: il motivo; Il Napoli segna e poi si difende | per il Lecce traversa e rigore negato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Carrarese Rigore negato, così non Var! : "Le immagini sono chiare. Contatto falloso" - Così non Var! L’eco del rigore negato sabato a Cherubini ancora non si è spento. L’episodio è stato analizzato anche dall’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ora commentatore su Amazon Prime ... 🔗msn.com

Alvarez e il rigore annullato in Atletico-Real Madrid, il video che mostra l’assurdo doppio tocco - Il doppio tocco di Julian Alvarez sul calcio di rigore che è costato l'eliminazione dell'Atletico Madrid contro il Real agli ottavi di finale di Champions League sarà uno degli incubi che i ... 🔗informazione.it