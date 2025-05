Lecce-Napoli corona di fiori del club partenopeo per ricordare Graziano Fiorita

© Spazionapoli.it - Lecce-Napoli, corona di fiori del club partenopeo per ricordare Graziano Fiorita Lecce Napoli, arrivano i gesti lodevoli da parte di una delegazione di tifosi azzurra e del Napoli.Prima dell’inizio del match tra Lecce e Napoli, gli azzurri hanno mostrato tutto il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito la città di Lecce. I 22 uomini in campo, infatti, si sono riuniti in un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Graziano fiorita, fisioterapista del Lecce.Una delegazione di tifosi azzurri, rappresentante Curva A e Curva B, ha posato dei fiori in memoria di Graziano fiorita. Successivamente anche capitan Di Lorenzo e mister Conte hanno deposto una corona di fiori. I tifosi del Lecce, inoltre, hanno deciso di fischiare l’inno della Serie A per la decisione della Lega rispetto alla scorsa sfida contro l’Atalanta. 🔗 , arrivano i gesti lodevoli da parte di una delegazione di tifosi azzurra e del.Prima dell’inizio del match tra, gli azzurri hanno mostrato tutto il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito la città di. I 22 uomini in campo, infatti, si sono riuniti in un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa dita, fisioterapista del.Una delegazione di tifosi azzurri, rappresentante Curva A e Curva B, ha posato deiin memoria dita. Successivamente anche capitan Di Lorenzo e mister Conte hanno deposto unadi. I tifosi del, inoltre, hanno deciso di fischiare l’inno della Serie A per la decisione della Lega rispetto alla scorsa sfida contro l’Atalanta. 🔗 Spazionapoli.it

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

