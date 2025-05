Lecce-Napoli Conte | Temevo tantissimo questa partita Era una tappa davvero importante

Lecce-Napoli, Conte: "Temevo tantissimo questa partita. Era una tappa davvero importante" questa è stata una vittoria veramente importante a questo punto del campionato. Temevo tantissimo questa partita, per tante situazioni. Era una situazione sinceramente un po' particolare, sono molto vicino al Lecce per quanto accaduto. Vivere un dramma del genere non è semplice. Abbiamo fatto un.

Novellino certo: «L’Inter rischia tantissimo. Se Conte sorpassa non lo riprendi più» - di RedazioneMister Walter Novellino si è espresso sulla lotta scudetto: le dichiarazioni del tecnico sulla sfida tra Atalanta, Napoli e Inter Intervistato da La Gazzetta dello sport, Walter Novellino si è espresso così sulla lotta scudetto e su Atalanta Inter. SCUDETTO – «Il Napoli ha talento e Conte in panchina, il suo fuoriclasse, l’uomo che ti cambia le squadre, te le sistema. La “trovata” di Lobotka e Gilmour assieme poteva venire a uno come lui e a me, con modestia, ha ricordato anche qualcosa di mio. 🔗internews24.com

Bargiggia: “Conte allenatore fuori dal tempo! Pretende tantissimo dal punto di vista finanziario” - YouTube – Bargiggia: “Conte allenatore fuori dal tempo! Pretende tantissimo dal punto di vista finanziario e in Europa non ha mai fatto bene” Il giornalista … L'articolo Bargiggia: “Conte allenatore fuori dal tempo! Pretende tantissimo dal punto di vista finanziario” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Milan, cambio di rotta? Longo: “Al Milan piace tantissimo Conte” - Il futuro della panchina del Milan è un tema caldo: secondo Longo, la scelta dell'allenatore potrebbe ricadere proprio su Conte 🔗pianetamilan.it

