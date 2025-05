Lecce Napoli Conte sott’attacco | cosa sta succedendo

Lecce Napoli, cori contro mister Antonio Conte: ecco cosa sta succedendo a Via del Mare in questi ultimi istanti.A Via del Mare si sta concludendo il match tra Lecce e Napoli con gli azzurri che stanno amministrando il vantaggio targato Giacomo Raspadori. Gli azzurri, nonostante stiano soffrendo parecchio nel corso della seconda frazione di gioco, stanno provando a resistere per mantenere la vetta della classifica.Intanto dagli spalti si sono aizzati alcuni cori contro Antonio Conte. Il tecnico Leccese ha giocato tra le fila giallorosse dal 1985 al 1991 pe rpoi proseguire la propria carriera alla Juventus. Da allenatore, però, ha allenato il Bari dal 2007 al 2009: scelta che non è andata giù ai tifosi del Lecce. Proprio quest'ultimi si sono resi protagonisti di spiacevoli insulti all'indirizzo del tecnico del Napoli: "Sporco barese", "Chi non salta insieme a noi cos'è, chi non salta insieme a noi cos'è, è Antonio Conte pezzo di m***a" ed altre offese varie.

Crippa: "Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano" - Il Napoli ha un'occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa.

Napoli, Conte cambia davvero? La grossa novità in vista del Lecce - Gli azzurri proseguono la volata Scudetto con diversi problemi dall'infermeria: Conte studia la formazione in vista del Lecce Dopo una stagione piena di infortuni e cambiamenti tattici, gli azzurri si ritrovano a preparare la trasferta di Lecce, in programma sabato, con novità significanti di formazione. Il margine d'errore è ridotto al minimo, e di fronte ci sarà un Lecce affamato di punti salvezza: una squadra che lotta con i denti e che ha bisogno di fare risultato davanti al proprio pubblico.

Lecce-Napoli, Conte non ha più dubbi: ecco la probabile formazione azzurra - Antonio Conte, in vista della gara di domani del suo Napoli contro il Lecce, ha preso decisioni importanti Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad un'altra tappa fondamentale nella lotta scudetto contro l'Inter. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, i partenopei giocheranno allo Stadio Via del Mare per sfidare il Lecce di Marco Giampaolo. Il team azzurro, almeno sulla carta, è sicuramente favorito per il successo finale, ma i salentini hanno un bisogno vitale di punti.

