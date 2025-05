Lecce-Napoli Conte | Partita chiave per lo scudetto Ma alla vigilia la temevo molto

© Sport.quotidiano.net - Lecce-Napoli, Conte: "Partita chiave per lo scudetto. Ma alla vigilia la temevo molto" Lecce, 3 maggio 2025 - Da sogno a realtà sempre più solida giornata dopo giornata: la punizione di Raspadori, ancora una volta l'uomo della provvidenza quando la posta in palio si alza, indirizza ulteriormente la lotta scudetto verso il Napoli, che batte di misura a domicilio il Lecce in quello che all'apparenza era uno degli ultimi scogli più ostici di ciò che resta del campionato (per la precisione, da ora in poi, Genoa e Cagliari al Maradona e Parma in trasferta). Le dichiarazioni di Conte Le difficoltà della Partita odierna degli azzurri le testimonia il risultato ma le conferma anche lo stesso Antonio Conte ai microfoni del dopoPartita. "Non devo mentire: questa è stata una tappa importante per lo scudetto. Una tappa importante, anche se non la più importante. temevo il Lecce in casa sua, in piena lotta salvezza. 🔗 , 3 maggio 2025 - Da sogno a realtà sempre più solida giornata dopo giornata: la punizione di Raspadori, ancora una volta l'uomo della provvidenza quando la posta in palio si alza, indirizza ulteriormente la lottaverso il, che batte di misura a domicilio ilin quello che all'apparenza era uno degli ultimi scogli più ostici di ciò che resta del campionato (per la precisione, da ora in poi, Genoa e Cagliari al Maradona e Parma in trasferta). Le dichiarazioni diLe difficoltà dellaodierna degli azzurri le testimonia il risultato ma le conferma anche lo stesso Antonioai microfoni del dopo. "Non devo mentire: questa è stata una tappa importante per lo. Una tappa importante, anche se non la più importante.ilin casa sua, in piena lotta salvezza. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Conte ha un vantaggio su Inzaghi e Gasperini: chiave decisiva per lo scudetto? - Antonio Conte avrebbe un vantaggio nei confronti di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini nella corsa scudetto: di cosa si tratta Sarà un turno potenzialmente decisivo quello che andrà in scena in questo weekend. Il Napoli giocherà in trasferta contro il Venezia, mentre Atalanta e Inter si incroceranno nel big match del Gewiss Stadium. Toccherà prima agli azzurri scendere in campo, nel lunch match delle 12. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Conte nel post partita: «La squadra ha meritato la vittoria. Lukaku? Le prestazioni di Romelu stanno crescendo…» - L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato nel post partita del match vinto al Maradona contro la Fiorentina di Palladino. Le parole Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita dopo la vittoria al Maradona contro la Fiorentina di Palladino nel match valido per la 28^ giornata di […] 🔗calcionews24.com

Tiribocchi a Internews24: «Chiave della partita? Ecco quale sarà! Se l’Inter va a fare bottino pieno si complicherebbe tutto, la vittoria dell’Atalanta, invece…» - Lo scontro diretto tra Atalanta e Inter è il match di cartello di questa giornata di Serie A: Simone Tiribocchi ne ha parlato in esclusiva a InterNews24 Si avvicina lo scontro diretto di domani tra Atalanta e Inter, con anche il Napoli che non vuole mollare la corsa scudetto: questi e tanti altri temi sono stati trattati da Simone […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lecce-Napoli, Conte: Partita chiave per lo scudetto. Ma alla vigilia la temevo molto; Pagelle di Lecce-Napoli 0-1: Raspadori e difesa avvicinano Conte allo scudetto. Lobotka preoccupa; Dove vedere Lecce-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario; Conte cala il Jack. La punizione di Raspadori vale oro in chiave scudetto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lecce-Napoli, Conte: "Partita chiave per lo scudetto. Ma alla vigilia la temevo molto" - Il tecnico degli azzurri, che hanno espugnato il Via del Mare grazie alla punizione di Raspadori, non nega le difficoltà di un match molto ostico. Giampaolo: "Peccato: ora tre finali per la salvezza" ... 🔗msn.com

Conte: «Non mentirò: tappa chiave per lo Scudetto; temevo molto il Lecce, pareggiare o vincere oggi ci cambiava la vita» - Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei contro il Lecce in trasferta Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro i ... 🔗calcionews24.com

Conte dopo Lecce-Napoli: "Me l'ha insegnato la carriera: c'è chi scrive la storia e chi legge" - Le parole dell'allenatore dei partenopei dopo l'importante successo di misura a casa del Lecce: "Tappa importante, però non è la più importante" ... 🔗tuttosport.com