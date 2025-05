Lecce-Napoli Conte non ha più dubbi | ecco la probabile formazione azzurra

© Spazionapoli.it - Lecce-Napoli, Conte non ha più dubbi: ecco la probabile formazione azzurra Conte, in vista della gara di domani del suo Napoli contro il Lecce, ha preso decisioni importantiIl Napoli di Antonio Conte è pronto ad un’altra tappa fondamentale nella lotta scudetto contro l’Inter. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, i partenopei giocheranno allo Stadio Via del Mare per sfidare il Lecce di Marco Giampaolo.Il team azzurro, almeno sulla carta, è sicuramente favorito per il successo finale, ma i salentini hanno un bisogno vitale di punti. Dopo il pari di questa sera del Venezia a Torino, infatti, il Lecce è tornato ad avere un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte ha preso delle scelte davvero importanti.Lecce-Napoli, Conte ha preso delle decisioni per la sfida di domani: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, al posto di Buongiorno giocherà Mathias Olivera e non Rafa Marin. 🔗 Antonio, in vista della gara di domani del suocontro il, ha preso decisioni importantiIldi Antonioè pronto ad un’altra tappa fondamentale nella lotta scudetto contro l’Inter. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, i partenopei giocheranno allo Stadio Via del Mare per sfidare ildi Marco Giampaolo.Il team azzurro, almeno sulla carta, è sicuramente favorito per il successo finale, ma i salentini hanno un bisogno vitale di punti. Dopo il pari di questa sera del Venezia a Torino, infatti, ilè tornato ad avere un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonioha preso delle scelte davvero importanti.ha preso delle decisioni per la sfida di domani: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, al posto di Buongiorno giocherà Mathias Olivera e non Rafa Marin. 🔗 Spazionapoli.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Moggi giustifica Conte: «Ho letto questo su di lui sui giornali, ma c’è una ragione dietro il suo sfogo! Lo ha imparato da noi alla Juve» - di Redazione JuventusNews24Moggi evidenzia cosa ha spinto Conte a sfogarsi prima e dopo la sfida contro il Monza: le sue parole rievocano il passato alla Juve TUTTOmercatoWEB ha intervistato Luciano Moggi, che svela il motivo dello sfogo di Antonio Conte a Napoli prima e dopo la sfida contro il Monza. Nel suo intervento, l’ex DG della Juve rievoca il passato bianconero con le seguenti parole. PAROLE – «Ho letto tutti i giornali sulle dichiarazioni di Conte ipotizzare l’addio. 🔗juventusnews24.com

Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve (Repubblica) - Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra. Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche» Tudor in tre settimane ha quasi convinto la Juventus Su Repubblica si legge: Alla Juve sono contenti di lui, finanche un po’ sorpresi (in positivo). 🔗ilnapolista.it

Conte ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato, è il suo peggior risultato dal 2010 (Opta) - La statistica evidenziata da Opta Paolo sugli ultimi risultati del Napoli di Conte. Il tecnico del Napoli nelle ultime sette partite ha fatto appena 8 punti. Si tratta di un record negativo, il peggiore dal 2010 quando allenava l’Atalanta. Allora furono quattro i punti conquistati. Il dato negativo di Conte: otto punti in sette partite «Antonio Conte ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato; in Serie A, in una serie di sette sfide in una singola stagione, è il suo peggior risultato dal 2010 sulla panchina dell’Atalanta (quattro in quel caso). 🔗ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

Lecce-Napoli, Conte: Non perdiamo unione e umiltà. Raggiunti due obiettivi, vediamo il terzo; Conte in conferenza, risponde su Lecce-Napoli con una battuta: Non fatemi domande fasulle; Conte: Rimaniamo umili e con i piedi per terra; Lecce-Napoli, probabili formazioni: Conte ha deciso, tocca a Raspadori e Olivera. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lecce-Napoli, probabili formazioni: Conte ha deciso, tocca a Raspadori e Olivera - Contro Giampaolo, Conte ha deciso ancora per l’abiura del tridente (anche se McTominay va sempre considerato un attaccante): non è una scelta di vita, ma una ... 🔗ilmattino.it

Conte e la lotta scudetto con l'Inter: "Lecce importante, ma non dimentichiamo..." - Antonio Conte ha presentato Lecce-Napoli, gara valida per la quartultima giornata di Serie A, In programma domani, sabato 3 maggio, alle 18: "Mancano quattro partite per tutti, sia per noi sia per il ... 🔗msn.com

Conte smorza i toni su Lecce-Napoli: "Non è la partita dell’anno, ma per me resta speciale - Antonio Conte , pur riconoscendo il valore emotivo del ritorno a Lecce , città in cui è nato e cresciuto, ha voluto ridimensionare l’importanza della sfida contro il Napoli in programma sabato al 'Via ... 🔗informazione.it