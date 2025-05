Lecce-Napoli bordata di fischi del Via del Mare all'inno della Lega Serie A

Lecce-Napoli, il Via del Mare ha accolto l`inno della Lega Serie A con una bordata di fischi, alla prima partita. 🔗 Nell`immediato pre-partita di, il Via delha accolto l`A con unadi, alla prima partita. 🔗 Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Bordata di fischi ai giocatori del Milan dalla Curva a fine tempo contro il Como: San Siro si ribella - Primo tempo da incubo per il Milan contro il Como: tutto lo stadio è scoppiato in un sonoro fischio all'unisono che ha accompagnato i rossoneri a testa bassa negli spogliatoi. La Curva aveva già deciso di disertare l'inizio del match in segno di protesta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Juventus si è arresa, accusa a Thiago Motta e i giocatori: che bordata - Una situazione complicatissima in casa Juventus: dopo il 4-0 contro l’Atalanta, è arrivato anche il 3-0 di Firenze Il periodo della Juventus è tra i più complicati della storia bianconera. Le sconfitte per 4-0 contro l’Atalanta in casa e 3-0 con la Fiorentina a Firenze sono il manifesto di questo momento davvero pessimo: è la terza volta in tutta la storia della Juve che si registrano due sconfitte con almeno tre gol di scarto. 🔗tvplay.it

Meteo sulle montagne russe, nuova bordata polare in arrivo: le previsioni - (Adnkronos) – Inizio di Aprile movimentato con estreme ‘montagne russe’ dal punto di vista meteo. Il colpo di coda invernale di ieri ha causato nevicate fino a 700 metri in Abruzzo, tempeste di vento, grandinate con piogge a tratti persistenti e sarà seguito da un’altra bordata polare, in arrivo domenica direttamente dal Mar Bianco, tra […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Lecce-Napoli, bordata di fischi del Via del Mare all'inno della Lega Serie A. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lecce-Napoli, bordata di fischi del Via del Mare all'inno della Lega Serie A - Nell`immediato pre-partita di Lecce-Napoli, il Via del Mare ha accolto l`inno della Lega Serie A con una bordata di fischi, alla prima partita casalinga dei pugliesi. 🔗msn.com