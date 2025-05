Lecce Napoli Baschirotto nel prepartita ricorda Graziano Fiorita | Momento difficile daremo tutto per lui

© Calcionews24.com - Lecce Napoli, Baschirotto nel prepartita ricorda Graziano Fiorita: «Momento difficile, daremo tutto per lui» Lecce Napoli, Baschirotto nel prepartita ricorda Graziano Fiorita: «Momento difficile, daremo tutto per lui» Ad anticipare il calcio d’inizio di Lecce Napoli, intervenendo ai microfoni di Dazn è Federico Baschirotto, difensore e capitano del Lecce, che ha parlato così nel prepartita. Momento – «E’ difficile da spiegare, abbiamo perso un fratello. Dava l’anima per farci . 🔗 nel: «per lui» Ad anticipare il calcio d’inizio di, intervenendo ai microfoni di Dazn è Federico, difensore e capitano del, che ha parlato così nel– «E’da spiegare, abbiamo perso un fratello. Dava l’anima per farci . 🔗 Calcionews24.com

Lecce Napoli, parla Manna nel prepartita per i partenopei: «Vale un pezzo di scudetto. Ecco cosa serve» - Lecce Napoli, parla Manna nel prepartita per i partenopei: «Vale un pezzo di scudetto. Ecco cosa serve» Nel prepartita di Lecce Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn Giovanni Manna, dirigente dei partenopei. Le sue parole. SU FIORITA – «Quando succedono queste cose non è bello parlarne. E’stato qualcosa di forte che ha scosso l’ambiente, […] 🔗calcionews24.com

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

??Lecce-Napoli 0-0: striscioni e commozione per Graziano?? fiori e silenzio | OneFootball - "Prima del fischio d'inizio della gara odierna Lecce-Napoli verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Graziano Fiorita, fisioterapista giallorosso tragicamente scomparso lo scorso 24 aprile ... 🔗onefootball.com

Lecce-Napoli LIVE le formazioni ufficiali: torna Krstovic. Conte cambia, Raspadori titolare - Lecce-Napoli, 35esima giornata di Serie A Lecce-Napoli è una gara valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. La formazione allenata da Antonio Conte. 🔗msn.com