Lecce-Napoli 0-1 tifosi a Capodichino per l' arrivo della squadra di Conte

© Ilmattino.it - Lecce-Napoli 0-1, tifosi a Capodichino per l'arrivo della squadra di Conte

Lecce-Napoli: tutti a Capodichino. L'ultima volta lo scorso gennaio, dopo il successo in trasferta a Bergamo, contro. 🔗 L'invito è partito al fischio finale di: tutti a. L'ultima volta lo scorso gennaio, dopo il successo in trasferta a Bergamo, contro. 🔗 Ilmattino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Dimettermi da allenatore della Juve?". Thiago Motta choc, la risposta fa infuriare i tifosi - "Dimissioni? Sarebbe troppo facile, non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere, dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le prime quattro del campionato. Quello che ci siamo detti a fine partita rimane fra di noi, dobbiamo rimanere uniti, ed essere lucidi, io per primo come allenatore, cosa cambiare per competere fin dalla prossima gara col Genoa. 🔗liberoquotidiano.it

Lucca: chiuso il settore ospiti per i tifosi biancorossi dopo gli scontri - A Lucca senza tifosi biancorossi. Nella giornata di ieri, dopo gli scontri avvenuti all’andata, è stata infatti disposta la chiusura del settore ospiti del Porta Elisa e il divieto di vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio ai residenti della provincia di Pesaro Urbino. All’ andata, un pulmino di tifosi lucchesi era stato colpito da un gruppo di 5-6 persone incappucciate con pietre e bastoni, provocando una lieve ferita al volto dell’ autista. 🔗sport.quotidiano.net

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lecce-Napoli 0-1, tifosi a Capodichino per l'arrivo della squadra di Conte; Lukaku in mezzo ai tifosi napoletani dopo Lecce-Napoli 0-1 | VIDEO; Napoli in arrivo a Capodichino, gran folla di tifosi ad attendere gli azzurri | FOTO CN24; Quando torna il Napoli da Lecce? Il programma del rientro, gli azzurri sapranno il risultato dell'Inter in aereo!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lecce-Napoli 0-1, tifosi a Capodichino per l'arrivo della squadra di Conte - L'invito è partito al fischio finale di Lecce-Napoli: tutti a Capodichino. L'ultima volta lo scorso gennaio, dopo il successo in trasferta a Bergamo, ... 🔗ilmattino.it

Tifosi del Napoli a Capodichino: migliaia di napoletani in aeroporto - Gli azzurri sono tornati in città questa notte in aereo e una gran folla di tifosi si è recata a Capodichino per attendere il ritorno dei propri beniamini. Sono stati migliaia quelli collegati ... 🔗msn.com

Biglietti Lecce-Napoli, disagi per i tifosi azzurri e lunghe file: "Solo mille, è assurdo" - La vendita per il settore ospiti dei biglietti di Lecce-Napoli, partita in programma sabato ... A Napoli già dalle prime ore del mattino tantissimi tifosi si sono messi in fila fuori i punti ... 🔗areanapoli.it